Nicolás Lodeiro: ¿Cómo es su presente en Houston Dynamo y cómo encajaría en Nacional?

Nicolás Lodeiro se convertirá en jugador de Nacional en las próximas horas. Volvió al país por unos pocos días y habló con los directivos tricolores Flavio Perchman, Álex Saúl y Javier Gomensoro, en una reunión que dejó encaminado su retorno después de 15 años y medio.

El sanducero de 36 años está dispuesto a firmar un contrato de baja remuneración y seis meses de duración hasta diciembre, para luego volver a dialogar con el club sobre una posible extensión. Para volver, ejecutará una cláusula en su contrato con Houston Dynamo que establece que puede rescindir el vínculo si el destino es Nacional.

Casi una década en Estados Unidos

Lodeiro lleva nueve años en la Major League Soccer (MLS) estadounidense. Tras partir hacia el Ajax de Ámsterdam a comienzos de 2010, pasó por Botafogo, Corinthians y Boca Juniors, de donde se fue a mediados de 2016 para los Sounders. Con el equipo de Seattle se coronó campeón en 2016 y 2019, y subcampeón en 2017.

Luego de siete temporadas y media de continuidad, títulos, goles y titularidad en Seattle, firmó con Orlando City a comienzos de 2024, un año con menos protagonismo del que estaba acostumbrado, pero con cierta regularidad. En el conjunto violeta disputó 46 partidos oficiales (fue titular en 19 y sustituido en 11 de ellos) y aportó dos goles y nueve asistencias.

En febrero de este año firmó con Houston Dynamo hasta diciembre, pero con la posibilidad de volver a Nacional si los tricolores lo llaman. Hasta hoy lleva un gol y dos asistencias en 16 presencias (siete como titular), con un total de 682 minutos. Tuvo una racha de cuatro titularidades consecutivas en marzo, pero luego pasó a ser suplente.

El presente y la superposición

El zurdo mediocampista sanducero solo completó 90 minutos el 22 de mayo en la derrota 3-1 a manos de Austin por octavos de final de la US Open Cup, y después jugó siete minutos ante SJ Earthquakes el 25 de mayo (3-3), 89 en el 3-0 contra New York City el 29, no entró frente al Kansas City el 1º de junio e ingresó a los 59’ en la derrota con Montreal el domingo pasado.

Su contratación por parte de Nacional cuenta con el visto bueno del entrenador, Pablo Peirano, y el mánager, Sebastián Eguren. Para su puesto como volante ofensivo, hay jugadores como Mauricio Pereyra y Rómulo Otero, además de Jeremía Recoba, que sería transferido. Lo que falta es pierna zurda y él la tiene, aunque ya sin el recorrido de antes como para ser extremo. Más atrás, Christian Oliva, Luciano Boggio y Yonatan Rodríguez pelean por dos lugares, con otras características.

Más adelante, Nicolás López, Gonzalo Petit y Gonzalo Carneiro surgen como opciones naturales, además de Eduardo Vargas, quien podría salir al cabo del Intermedio, y Maximiliano Gómez, que llegará con un contrato de un año y medio.

