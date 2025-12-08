Neymar: salud mental y desahogo tras clasificar al Santos a la Copa Sudamericana

Fútbol Internacional

Santos llegó a la última fecha del Brasileirão prácticamente salvado del descenso. Solo una derrota ante Cruzeiro y una combinación de otros tres resultados hubiera mandado a la B al equipo peixe, que venció al Cruzeiro 3-0 y terminó clasificando a la Copa Sudamericana.

Tras el partido, que fue el tercero consecutivo que terminó con victoria de los suyos, Neymar respiró aliviado y reconoció que atravesó problemas de salud mental, inmerso en las lesiones y una presión importante que había sobre el equipo del que es capitán.

“Cuando se habla de Neymar… Neymar pide esto, Neymar sale, Neymar… ¡Por Dios! Pero ¿qué se le va a hacer? Es parte del juego”, dijo en la nota al pie de campo de juego, y reconoció que “las últimas semanas fueron muy difíciles” para él.

“Después del partido contra Flamengo [derrota 3-2 el 9 de noviembre], recibí muchísimos golpes. Creo que se pasaron un poco con las críticas. Cuando se trata de mí, siempre se pasan un poquito del límite”, reflexionó.

“Fue la primera vez que pedí ayuda. Mi estado emocional llegó a cero. Ya no tenía fuerzas para levantarme solo”, reconoció el delantero de 33 años, quien se ausentó ante el Inter por una lesión de meniscos y, aún mermado, aportó cuatro goles y una asistencia en las últimas tres fechas, que fueron triunfos 3-0 ante Sport Recife, Juventude y Cruzeiro.

“El entrenador, mis compañeros y mi familia fueron demasiado importantes en ese momento para ayudarme a volver a ponerme de pie. Les agradezco a todos. Creo que no tenía fuerza para regresar”, apuntó, y agregó que “la ayuda fue psicológica”.

“Ya había hecho terapia hace un tiempo, pero no fue porque estuviera mal, sino porque quería otro tipo de apoyo, para ayudarme más. Soy muy fuerte emocionalmente, aguanto, pero esta fue la primera vez que no aguanté y que mi estado emocional llegó a cero”, concluyó.

