Néstor Gorosito fue cesado en Alianza Lima, un mes y medio después de renovar contrato

Néstor Gorosito ya no es el entrenador de Alianza Lima, anunció el propio club este domingo en un comunicado después de haber quedado tercero en la Liga 1 de Perú. El sábado perdió penales contra Sporting Cristal, tras irse 3-1 arriba al descanso, y quedó afuera de los playoffs para la Copa Libertadores, por lo que será Perú 4 en la próxima edición del torneo continental.



“Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión”, indicó Alianza Lima, que hace un mes y medio había confirmado la renovación del contrato del entrenador argentino hasta finales de 2026.



El conjunto íntimo expresó su agradecimiento a Gorosito por su aporte durante este periodo con Alianza Lima y le deseó “el mayor de los éxitos en sus futuro proyectos deportivos”. Agregó que en los próximos días anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada que viene.



El equipo blanquiazul quedó tercero en la clasificación de la liga con 65 puntos, por detrás del Cusco, que logró 67, y lejos del Universitario, su eterno rival, que ganó el campeonato con 79.



Además, Alianza perdió este sábado ante Sporting Cristal la oportunidad de enfrentarse al Cusco para conseguir el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pipo Gorosito llegó justo hace un año al conjunto limeño y en la renovación de su contrato el pasado octubre afirmó que a nivel internacional Alianza “dio la talla”, al haber llegado a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a rivales como Boca Juniors en la Libertadores y Gremio en la Sudamericana.

