Necesitó 10 partidos menos: el crecimiento goleador de Luciano Rodríguez en Bahía

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El inicio de año de Luciano Rodríguez con el Bahía es destacado por los medios brasileños que marcan su crecimiento goleador con respecto a la temporada pasada.

El delantero que dejó Liverpool a finales de julio para sumarse al equipo que defiende Rogério Ceni, en ese tramo del 2024 anotó siete goles en 24 partidos disputados, una eficacia que mejoró notablemente en este 2025.

Rodríguez llegó a la misma cantidad de tantos que en la pasada temporada pero necesito 10 partidos menos para hacerlo, tan solo 12, afianzándose además como nueve titular.

Los goles anotados por el jugador formado en Progreso este 2025 fueron los siguientes:

- 1 gol contra Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste)

- 3 goles contra Colo-Colo de Bahía (Campeonato Baiano)

- 1 gol e 1 asistencia contra América-RN (Copa do Nordeste)

- 1 gol contra The Strongest de Bolivia (Copa Libertadores)

- 1 gol contra Ceará (Copa do Nordeste)

Cabe destacar que Bahía será rival de Nacional en el grupo F de la Copa Libertadores que comienza en esta instancia la semana que viene, donde además están Internacional de Brasil y Atlético Nacional de Colombia.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy