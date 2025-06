Navratilova contra la admisión de jugadoras transexuales en torneos femeninos de tenis

Más deportes

La checa Martina Navratilova, una de las tenistas más exitosas de la historia y ganadora de 18 títulos de Grand Slams en la rama individual, aseguró que es un error que las mujeres transexuales puedan competir en la WTA.



La WTA, bajo la regulación actual, permite que las jugadoras transexuales puedan competir si firman una declaración de que son mujeres o no binarias y de que sus niveles de testosterona estarán por debajo de ciertos límites durante dos años.



“Creo que es un error”, dijo la nueve veces campeona de Wimbledon en la cadena británica BBC respecto a dejarles competir.



“Ha habido estudios que demuestran que después de 15 años de terapia hormonal, los cuerpos masculinos aún tienen un 20 % de ventaja sobre los cuerpos de mujeres. Eso es una gran diferencia en el deporte. No puedes competir con eso. Es una gran ventaja”, añadió, refiriéndose a un estudio hecho en Brasil y que tomó como muestra a 42 personas no atletas.



Navratilova, que entre todas las categorías (singles, dobles femeninos y dobles mixtos) ganó 59 Grand Slams en su carrera, se posicionó en contra del acoso a estas personas, pero sí aseguró que no tendrían que poder competir en estos eventos.



“Los cuerpos masculinos tienen que jugar en deportes masculinos. Tienen que jugar en la categoría correcta, que es la de hombres, es así de simple. Pero incluir cuerpos masculinos en torneos femeninos, implica que una mujer se quede fuera del torneo para que juegue un hombre”, afirmó.



El Tribunal Supremo británico determinó en abril de este año que que el término ‘mujer’ a efectos de la Ley de Igualdad está determinado por el sexo biológico, algo que Navratilova declaró que la WTA debería seguir “al 100 %”.

