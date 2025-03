Navarro: su despido influido por elecciones y la “presión” por poner a ciertos jugadores

Fútbol uruguayo

Álvaro Navarro dejó de ser el entrenador de Defensor Sporting este jueves por la noche luego del empate 1-1 frente a Danubio en Jardines del Hipódromo. Pese a ese resultado, el Violeta es uno de los tres escoltas de Liverpool, que lidera con cuatro puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

El Chino fue este viernes por la mañana al Complejo Arsuaga a despedirse del plantel y aseguró que se fue “súper contento” porque “las palabras que tuvimos de los referentes fueron de agradecimiento: “Nos pudimos ir mirándole la cara a todos”.

“La directiva nos cesa por los resultados”, contó, y señaló: “Si nos ponemos a pensar en frio, Defensor el año pasado a esta fecha tenía los mismos puntos que tenemos ahora, estamos a cuatro puntos del segundo y ningún equipo nos pasó por arriba”.

“Creo que a veces las redes sociales destruyen y hoy acá en Defensor, por cuatro o cinco votos, fue lo que pasó”, afirmó en diálogo con Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“En el Apertura del año pasado, el técnico que estaba también perdió la entrada a la Libertadores, la Supercopa y en la fecha 8 tenía 14 puntos. Nosotros perdimos la entrada a la Libertadores y en la fecha 8 tenemos 14 puntos, a cuatro del primero, y ningún equipo fue superior a nosotros”, expresó.

Para Navarro, esta decisión de la directiva “es algo que viene por el tema de las redes sociales y que se vienen las elecciones en el club”, además de que “influyó” la política: “El que sabe de fútbol se da cuenta que hoy las redes sociales son muy fuertes y a poco tiempo de unas elecciones, te puede cambiar a favor o en contra una elección”.

Buenos resultados, poco apoyo

“Yo sabía que si no me iba ahora, me iba la semana que viene o la otra” porque “es un período de elecciones y hay que ganarse cinco o seis votos más”, agregó.

“Cuando teníamos 12 puntos y viajamos a Colonia, no viajó ningún dirigente con nosotros. Llegamos a Colonia y tanto yo como el Tonga, que es el preparador físico, fuimos los que organizamos todo. A veces uno se da cuenta por dónde viene la cuerda y sabes que tarde o temprano te va a tocar irte”, recordó.

“Sabíamos que pendíamos de un hilo, que si no ganábamos los ocho o nueve partidos que quedaban nos iban a echar, y hasta siendo campeones corríamos riesgo”, indicó.

Igualmente, comentó que tenían “el apoyo del grupo y veníamos arriba peleando el campeonato”. “Debe ser la primera vez en la historia que echan a un técnico de Defensor estando segundo. Entonces, cuando analizaba lo que venía pasando, decía ‘¿estamos peleando el campeonato y nos vamos a ir porque quieren que nos vayamos?’”, subrayó.

“Las últimas semanas se hicieron duras y bastante tediosas, no por el cuerpo técnico y los jugadores, que me saco el sombrero con todo el grupo, sino que siempre la directiva tenía cosas para decir: que juegue este o aquel. A veces es fácil decirlo si después la cabeza que corre es la del técnico”, contó.

Con respecto a eso último, se explayó: “La presión se sentía y hay gente que siempre te la hacía saber: este jugador tiene que jugar, este no puede jugar, este no tiene que estar más en el plantel, como si fuera una pieza de ajedrez que tendrías que mover. Me lo decían. Cuando me dijeron que ese jugador no podía jugar más, fui y se lo dije de frente, porque siempre les fui de frente”.

Y cerró hablando sobre las críticas que recibió por poner a jugar a su hijo Lautaro: “La realidad del tema de mi hijo cuando yo lo usé a él fue que [Augusto] Cambón se estaba por ir, que se quería ir a préstamo, [Felipe] Cadenazzi estaba lesionado, [Claudio Paul] Spinelli tres días antes de empezar la pre Libertadores se fue, y dos días antes había llegado Franco [Soldano]. Delanteros tenía solo a [Diego] Abreu y a Lautaro, no tenía más”.

Lo que se viene para Defensor

De momento, Gerardo Miranda dirigirá al plantel en el entrenamiento de hoy, y de no llegar a una solución rápida, será quien dirija el duelo del lunes ante Miramar Misiones.

Ignacio Ithurralde, otro exfutbolista de la cantera violeta, y Marcelo Méndez, un viejo conocido, se perfilan para ser de las principales apuestas de Alberto Ward, presidente del club, y compañía.

Navarro se va del club tras ganar la Copa AUF Uruguay en el 2024 luego de imponerse a Nacional en la final por penales. Igualmente, no pudo avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores al perder 4-0 la serie con Monagas de Venezuela.

