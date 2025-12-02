Natación: Biguá se consagró campeón del Nacional de piscina larga en Maldonado

Más deportes

Biguá de Villa Biarritz se consagró campeón del Campeonato Nacional de natación (piscina larga, 50 metros) que se disputó en el Campus de Maldonado y terminó el pasado fin de semana.

El Pato, al que llegaron nombres como el de Diego Aranda, recuperó el reinado en las competencias al imponerse en la clasificación general a Olimpia, que fue subcampeón e Intendencia de Maldonado que completo el podio.

Durante la cita se dio el destaque del nadador olímpico en París, Leo Nolles que consiguió el récord nacional absoluto de los 50 metros espalda con un crono de 26:54.

Baltasar Allende por su parte, batió cinco récords nacionales pero en la categoría juveniles A (14 y 15 años): 200 metros mariposa (2:09.23), 400 metros combinado (4:39.35), 200 metros combinado (2:10.31), 200 metros libre (1:57.18) y 400 metros libre (4:09.40).

A esto hay que sumarle los récords nacionales en los relevos que fueron:

- 4x50 metros libre mixtos: Aranda, Leo Nolles, Pilar Shaban y Abril Aunchayna con 1:39.9

- 4×50 metros libre Masculino: Aranda, Mateo Gómez – Ben Nolles y Leo. Nolles con 1:32.26.

- 4×50 metros combinado masculino: Saint-Upery, Machado, Leo Nolles y Aranda con 1:43.08.

- 4×100 metros libre masculino: Aranda, De los Santos, Gómez y L. Nolles con 3:32.68.

. 4×100 metros combinado masculino: Saint-Upery, M. Machado, Gómez y Aranda con 3:52.09.

Olimpia además conformó el relevo del 4x50 metros libre femenino que hizo la nueva marca regente con un crono de 1:49.60 y estuvo confirmado además por Angelina Solari, Luciana De Armas, Bilu Bianchi y Belén Zeballos.

Las mejores marcas técnicas nacionales en la cita correspondieron a Angelina Solari en los 100 metros libre con 56.47, mientras que en los varones fue para Diego Aranda también en los 100 metros libre con 51.43.

