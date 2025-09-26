Más deportes

Natación: Angelina Solari fue de oro en los 50 metros libres del Sudamericano Juvenil

Uruguay, de la mano de Angelina Solari, obtuvo su primera medalla de oro en el marco del Sudamericano juvenil de natación que se está realizando en Río de Janeiro, Brasil.

Solari, de 17 años, tuvo una actuación impecable en lo 50 metros libres para quedarse con la victoria al parar los relojes en 25.95. Esto la colocó por delante de las brasileñas Sophia de Andrade Isidoro (26.28) y Julia Leal Ariosa (26.50).

La defensora de Olimpia, también fue parte del relevo mixto de los 4x100 metros combinado que obtuvo la medalla de bronce en la justa con un crono de 4:05.34.

La cuarteta de la final la conformaron Lucas Young, Angelina Solari, Giuliana Pereira y Mateo Gómez, mientras que en la fase de clasificación también participaron Marcos Colinet y Carolina Atay. Cabe destacar que ambas medallas se dieron en la categoría juveniles B (16 a 18 años).

Recordemos que Solari llegó a esta prueba tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción del Paraguay.

La otra medalla celeste hasta el momento a nivel individual la consiguió Juan Manuel Ergui en los 1500 metros donde consiguió un tiempo de 16:12.55 para ser bronce. Se ubicó detrás de Fabio Lopes Da Silva (15:33.84) y Bruno Primerano (16:00.67). Cabe destacar que las tres preseas se dieron en la categoría juveniles B (16 a 18 años).

De récords

Además de las preseas, se llevan batidos cuatro récords de categoría en la cita que se está realizando en tierras norteñas.

Cielo Gómez cronometró 29.80 en los 50 metros mariposa batiendo el récord de los infantiles B (12 y 13 años). Thiago Velazco brilló en los 200 metros libre con 1:58.31 y Federico Castell con 1:00.54 en los 100 metros espalda en juveniles A (14 y 15 años).

Además el relevo mixto 4x100 metros libre de Diego Aranda, Mateo Gómez, Carolina Atay y Angelina Solari, cuarto con 3:41.53, batió el récord de Juveniles B.

También lo hicieron Santiago Puerto, Tiago Velazco, Francisca Peinado y Luciana De Armas en la posta mixta 4x100 metros libre de los Juveniles A con 3:52.65.

