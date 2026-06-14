Natación: Angelina Solari brilló en Perú con dos récords nacionales y varios triunfos

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La nadadora uruguaya Angelina Solari tuvo una actuación destacada en el Campeonato Nacional peruano de piscina corta (25 metros), donde conquistó varias medallas de oro y batió dos récords nacionales.

Solari rompió el registro nacional de los 100 metros libre con un tiempo de 54.18, superando su anterior récord de 54.41, vigente desde junio de 2025. Fue la quinta vez que mejora esa marca, pero más importante, alcanzó la mínima B para el Mundial de Beijing.

Además, volvió a establecer un nuevo récord nacional en los 100 metros mariposa, con un registro de 1:00.07, bajando su anterior plusmarca de 1:00.12. En ambas pruebas se quedó con la medalla de oro.

La uruguaya también logró el primer puesto en los 50 metros mariposa con un tiempo de 26.85 y en los 50 metros libre con 25.08, segunda mejor marca personal y a una centésima del récord.

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