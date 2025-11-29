Fútbol uruguayo

Nacional y Peñarol viven previa clásica en las redes: videos, fotos y frases de aliento

Las redes sociales de Nacional y Peñarol palpitaron este sábado las horas previas al clásico que definirá la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central desde las 16:30 horas, con videos, imágenes y mensajes motivacionales.

Los tricolores, que fueron alternando con imágenes del último entrenamiento previo al duelo, colocaron videos e imágenes de la hinchada y los jugadores con frases como: “Te lo pide toda la Blanqueada”.

También hay un posteo donde se ven al volante Lucas Rodríguez tarareando una canción de la hinchada al finalizar los trabajos con la frase: “Confirmen que estamos todos en esta”.

Los aurinegros, en tanto, sin mostrar muchas fotos de lo realizado en el entrenamiento en la jornada sabatina, se dedicaron a colocar mensajes de aliento que involucran a su gente.

“Vamo’, vamo’ el carbone’”, pusieron con una imagen de Silvera, Arezo y la hinchada, luego un vídeo de la “caterva” cantando en el Campeón del Siglo ante la mirada emocionada de Diego Aguirre y la consigna: “Creer”.

Más tarde llegó el turno para otro video con otro clásico tema de los simpatizantes: “Esta hinchada se merece ser campeón…”.

Recordemos que el duelo en la ida disputada en el Campeón del Siglo terminó igualado 2-2, por lo cual en esta instancia de existir un ganador seré el campeón uruguayo. De sostenerse el empate en tiempo reglamentario se jugará un alargue y de persistir, habrá definición desde los penales.

