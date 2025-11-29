Nacional y Peñarol viven previa clásica en las redes: videos, fotos y frases de aliento

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Las redes sociales de Nacional y Peñarol palpitaron este sábado las horas previas al clásico que definirá la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central desde las 16:30 horas, con videos, imágenes y mensajes motivacionales.
???? pic.twitter.com/vexWnGhRYT— Nacional (@Nacional) November 29, 2025
Los tricolores, que fueron alternando con imágenes del último entrenamiento previo al duelo, colocaron videos e imágenes de la hinchada y los jugadores con frases como: “Te lo pide toda la Blanqueada”.
TE LO PIDE TODA LA BLANQUEADA ?????? pic.twitter.com/X1bIqoBGul— Nacional (@Nacional) November 29, 2025
También hay un posteo donde se ven al volante Lucas Rodríguez tarareando una canción de la hinchada al finalizar los trabajos con la frase: “Confirmen que estamos todos en esta”.
Confirmen que estamos todos en esta pic.twitter.com/q4AaDpbyju— Nacional (@Nacional) November 29, 2025
POR TODO Y POR TODOS ???? pic.twitter.com/hULHdxH2t7— Nacional (@Nacional) November 30, 2025
Los aurinegros, en tanto, sin mostrar muchas fotos de lo realizado en el entrenamiento en la jornada sabatina, se dedicaron a colocar mensajes de aliento que involucran a su gente.
VAMO’ VAMO’ EL CARBONÉ. pic.twitter.com/hDlaBuzK7K— PEÑAROL (@OficialCAP) November 29, 2025
“Vamo’, vamo’ el carbone’”, pusieron con una imagen de Silvera, Arezo y la hinchada, luego un vídeo de la “caterva” cantando en el Campeón del Siglo ante la mirada emocionada de Diego Aguirre y la consigna: “Creer”.
Creer. pic.twitter.com/GZvwBBRJV9— PEÑAROL (@OficialCAP) November 29, 2025
Más tarde llegó el turno para otro video con otro clásico tema de los simpatizantes: “Esta hinchada se merece ser campeón…”.
ESTÁ HINCHADA SE MERECE… pic.twitter.com/9qjM0CIMFG— PEÑAROL (@OficialCAP) November 29, 2025
Recordemos que el duelo en la ida disputada en el Campeón del Siglo terminó igualado 2-2, por lo cual en esta instancia de existir un ganador seré el campeón uruguayo. De sostenerse el empate en tiempo reglamentario se jugará un alargue y de persistir, habrá definición desde los penales.
JUNTOS. pic.twitter.com/qc4zq9wzKR— PEÑAROL (@OficialCAP) November 30, 2025
