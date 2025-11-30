Fútbol uruguayo

Nacional y Peñarol definirán el título desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central

Nacional y Peñarol jugarán la segunda final de la Liga AUF Uruguaya hoy a las 16:30 horas en el Gran Parque Central, siete días después del 2-2 del primer partido en el Campeón del Siglo. Tal como la semana pasada, habrá entradas agotadas en el escenario tricolor.

Los dirigidos por Jadson Viera concentraron el viernes con Lucas Villalba como única ausencia, dada su expulsión la semana pasada. Emiliano Ancheta jugará con una máscara por una fractura de tabique nasal y no habrá cambios en la defensa ni en el mediocampo.

El entrenador echará mano en la delantera, con los retornos de Nicolás López y Maximiliano Gómez a la titularidad. Christian Ebere y Juan Cruz de los Santos, claves en el primer tiempo de la primera final, estarán en el banco de relevos.

Con un 4-3-1-2 a modo de espejo respecto a Peñarol, Viera confiará la titularidad a Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez; Nicolás López; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Del otro lado, Diego Aguirre tendrá que hacer dos cambios obligados; Emanuel Gularte sustituirá al suspendido Javier Méndez en la zaga, y Jesús Trindade se meterá en el mediocampo por Diego García, cuyo vínculo fue rescindido tras su condena en Argentina.

Lucas Hernández y Damián Suárez tampoco estarán disponibles, más allá de que figuran en la lista de convocados, por lo que las opciones de recambio son escuetas en un equipo que llega con jugadores titulares entre algodones, como Pedro Milans (salió por una fatiga muscular) y Nahuel Herrera (luxación de hombro).

Brian Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa y Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo serán los 11 de arranque en tiendas aurinegras.

Arbitrará Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló, con Jorge Daniel Orfila como asesor.

En caso de haber un ganador en el tiempo regular, será el campeón de la Liga AUF Uruguaya; si empatan se jugará un alargue con dos tiempos de 15 minutos, y en caso de persistir la igualdad el campeón se definirá por penales.

