Nacional y Juventud alcanzaron un acuerdo y jugarán en el Estadio Centenario a las 16

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Juventud de Las Piedras será local ante Nacional el próximo domingo a las 16 horas, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, y optó por mudar su localía del Parque Artigas pedrense al Estadio Centenario.
Luego de una negociación entre los responsables de la sociedad anónima deportiva de Juventud y Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, se acordó trasladar el encuentro al máximo escenario deportivo del país, apostando a lograr una buena concurrencia.
Tal como ya pasó hace un par de fechas frente a Plaza Colonia, Nacional aseguró un monto fijo a Juventud y se hará cargo del espectáculo, tanto en lo que refiere a costos como a venta de entradas, cuyos precios serán accesibles y se darán a conocer en las próximas horas. Para equiparar la ecuación económica, deberá vender aproximadamente 15.000 localidades.
La Mesa Ejecutiva de Primera División hará oficial el cambio de escenario en el correr de esta jornada y no afectará el resto de la programación de la etapa, que sufrió modificaciones que se anunciaron el lunes.
FECHA 9
Viernes 26
Wanderers-Cerro
Parque Viera, 20 horas
Sábado 27
Liverpool-Boston River
Estadio Belvedere, 15:30 horas
Cerro Largo-Peñarol
Estadio Centenario, 18:00 horas
Domingo 28
Danubio-City Torque
Estadio Mincheff de Lazaroff, 13:30 horas
Juventud-Nacional
Estadio Centenario, 16 horas
Plaza Colonia-River Plate
Parque Prandi, 18:30 horas
Miramar Misiones-Defensor Sporting
Parque Palermo, 21:00 horas
Lunes 29
Racing-Progreso
Parque Roberto, 16 horas
