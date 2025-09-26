Nacional y Aguada conocieron sus rivales para la Basketball Champions League Américas

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional —actual campeón de la Liga Uruguaya— y Aguada —subcampeón— ya conocen a sus rivales para la próxima Basketball Champions League Américas (BCLA), que comenzará a disputarse en diciembre, aún sin fecha oficial confirmada.

El sorteo, realizado en la sede de FIBA Américas en Miami, dejó a los tricolores en el Grupo B, junto a Obras de Argentina (invitado) y el vigente campeón, Flamengo de Brasil.

Por su parte, Aguada quedó en el Grupo C junto a Boca Juniors de Argentina (actual campeón de su liga) y Minas Tenis de Brasil (vicecampeón), equipo en el que juega el uruguayo Lucas Rodríguez. Una de las posibilidades es que los rojiverdes sean locales en el estadio 8 de Junio de Paysandú.

La competencia establece tres ventanas de partidos en la fase de grupos, en las cuales cada equipo será anfitrión en una ocasión. En esta instancia se disputan encuentros todos contra todos, por lo que cada equipo jugará seis partidos en total.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs, que se disputarán al mejor de tres. Los vencedores clasificarán al Final Four, que se jugará en una sede única aún por definir.

LOS GRUPOS BCLA

GRUPO A: Paisas (Colombia), Astros (México), Caimanes (Colombia)

GRUPO B: Nacional, Obras (Argentina) y Flamengo (Flamengo).

GRUPO C: Aguada, Boca Juniors (Argentina), Minas (Brasil)

GRUPO D: Instituto (Argentina), Franca (Brasil) y Universidad de Chile.

