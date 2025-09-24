Fútbol uruguayo

Nacional: su postura en votación de pliego de derechos de TV y qué pasa si no hay mayorías

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En vista de “la inminente convocatoria al Consejo del Fútbol Profesional para aprobar los pliegos de la licitación para los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo”, Nacional se expresó y emitió un comunicado en el que expresa su postura ante la situación.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentará un pliego “articulado con la regulación de todas las etapas y condiciones para la recepción y selección de ofertas tendiente a la contratación para conceder” los derechos y su producción para el periodo 2026-2029.

A raíz de esto, el Tricolor comunicó que “la actuación de la directiva y los delegados de nuestra institución en las negociaciones y el trabajo relacionado con este tema está marcada por lo resultado en la asamblea de socios” del 26 de junio de 2024.

Además, destacan que el Comité Ejecutivo de la AUF, “luego de agotar el periodo de negociación de buena fe previsto en el contrato vigente, sin que hubiera una oferta satisfactoria, comenzó la elaboración de los pliegos para la licitación, también regulada en el contrato”.

Otro de los considerandos es: “De acuerdo a los sólidos informes comerciales y jurídicos que manejó la AUF, la mejor forma de seleccionar los oferentes, de modo de obtener más competencia y mejores precios, pasa por la segmentación en lotes de los productos comprendidos, lo que se refleja en el pliego a aprobar, respetando fielmente la posibilidad de igualación que por contrato tiene la empresa Tenfield”.

“Que analizada particularmente la regularidad jurídica de ese llamado por rubros, se descarta que vulnere la indivisibilidad del objeto regulada en el contrato vigente, prevista para su ejecución y no regulada para el o los futuros contratos, todo con fundados informes jurídicos y además consistentes con la propia oferta dividida que hizo la empresa Tenfield en el periodo de negociación de buena fe, donde desmembró el merchandising de la oferta general”, continúa.

“Se entiende que el Consejo del Fútbol Profesional es el que tiene la última palabra para aprobar el pliego propuesto, el cual no podrá ser sustituido por otro pliego”, indica.

Con todos esos considerandos, Nacional resolvió “mandatar a sus representantes ante el Consejo del Fútbol Profesional para votar afirmativamente los pliegos que presente el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol”.

Y “negarse a votar cualquier proyecto alternativo que se presente en forma imprevista en la propia reunión de los clubes, en caso de no alcanzarse las mayorías requeridas para la validación del pliego entregado a las instituciones para su consideración en esta convocatoria”, termina el comunicado.

El Consejo del Fútbol Profesional se realizará este jueves 25.

¿Cuál es el panorama?

El punto discordante entre las instituciones pasa por la divisibilidad del objeto a comercializar. Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y algunas instituciones insisten en vender derechos en seis lotes (cables locales, streaming local, exterior, publicidad, highlights y mercado de apuestas), hay clubes afines a la postura de Tenfield, que pretende que se licite todo junto (hoy paga 17 millones por todo concepto) y envió el martes 2 de setiembre una nota de intimación a la AUF para que no se divida el objeto.

Los clubes pidieron conocer el pliego para hacer una devolución y definir las condiciones finales. Querían tener un informe jurídico de los abogados de la AUF y de la empresa consultora que se contrató, a los efectos de conocer los riesgos económicos ante un inminente juicio de Tenfield por el fraccionamiento en la comercialización de los derechos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy