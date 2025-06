Nacional se reúne con Lodeiro para analizar su vuelta: “Ambas partes estamos abiertas”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional se reunirá esta semana con Nicolás Lodeiro para analizar la posibilidad de su retorno al Tricolor, luego de que el volante ofensivo de Houston Dynamo de la Major League Soccer manifestara su deseo de volver en este mercado de pases.

“Lo que Nacional no puede hacer es no tener ese diálogo”, dijo el tesorero bolsilludo Federico Britos en el programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM, y agregó: “Es un jugador con tremendo pasado en el club, criado en Los Céspedes y el Gran Parque Central”.

“Hay que charlar con él, conversar de todo y ver. Si se llega a dar ahora o más adelante su vuelta, será tema de la directiva, el jugador y toda la estructura deportiva del club. Ambas partes estamos abiertas a una reunión para ver cuáles son las ganas y que piensa cada una”, dijo más tarde el dirigente tricolor.

“El nombre Lodeiro no está vetado en Nacional, ni mucho menos; eso es así”, concluyó Britos, quien contó que Flavio Perchman ya habló con Pablo Peirano acerca del posible retorno del exmediocampista de la selección uruguaya.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy