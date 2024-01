Nacional presentó al nigeriano Ebere, que ya firmó contrato y posó con la camiseta

Fútbol uruguayo

Nacional publicó en sus redes sociales las primeras imágenes del nigeriano Christian Ebere, otra de las altas que sumó Álvaro Recoba para el plantel que dirige con vistas a la temporada 2024.

“Christian Ebere llegó a Uruguay y firmó su contrato con el Decano”, escribió el club dándole la bienvenida a una ficha que ya había sido confirmado días atrás.

“Estoy muy feliz. Es un cuadro grande de Uruguay”, había declarado el jugador en Sport 890, y confirmó que su prioridad a la hora de tomar la elección era sumarse al conjunto tricolor: “Nacional porque me gusta, me encanta. Me gusta todo”.

“Gracias a Plaza Colonia, un club que me ayudó bastante y que confió en mí. Les agradecí y siempre estarán en mi corazón”, concluyó, quien registró 19 goles en sus 50 partidos oficiales con la camiseta patablanca en un período de un año y medio.

Nacional compró el 30% de la ficha del atacante y lo suma a préstamo hasta diciembre de 2024, con opción a una temporada más.

El futbolista ya defendió a Nigeria, pero no a nivel mayor. Como sub-17, fue campeón del Mundial 2015 disputado en Chile, donde le ganó la final a Malí 2-0. Esa tarde hizo un gol Victor Osimhen, hoy goleador del Napoli, y fue titular Samuel Chukwueze, delantero del Milan.

Ebere, al igual que el argentino Gastón González, pasaron por Los Céspedes este jueves para realizar la revisión médica, estampar la firma y este viernes comenzarán los trabajos con el resto de sus compañeros.

