Nacional presentó a Lucas Rodríguez, quien llamará a Polenta para “pedirle permiso”

Lucas Rodríguez fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Nacional, en medio de “una alegría enorme” por “algo que venía esperando hace tiempo”. “Es un sueño. Tener a mis abuelos acá el otro día para mí fue una felicidad enorme. Se imaginarán; ellos locos de la vida y yo por hacerlos felices en este momento. Es algo impagable”, contó.

En enero se manejó su llegada, pero no se dio “por un tema contractual con Racing”, según explicó Flavio Perchman, vicepresidente tricolor. “Gracias a Dios ahora estoy acá, loco de la vida”, agregó el jugador nacido en Chuy hace 32 años, quien llega a los tricolores “con bastante crecimiento y experiencia”. “Con el correr de los años, uno va agarrando todo eso”, agregó.

“La oportunidad está divina, espectacular. Competir con jugadores como Christian Oliva, Luciano Boggio o Yonatan Rodríguez me va a elevar bastante en mi carrera”, destacó, y valoró que los referentes le dijeron “que disfrute” porque “es hermoso”. “Con Nico [Lodeiro] es con quien he tenido más charlas. Él notó la alegría que tengo de estar acá y me dijo que disfrute, y que si Dios quiere vamos a conseguir cosas juntos”, expresó entusiasmado.

Sobre qué lo sorprendió en sus primeros días en Nacional, no dudó al responder: “La calidad humana que hay dentro de todo el club. Los funcionarios y toda la gente que está vinculada al club se portan de novela y tienen un trato espectacular con uno. A mí me hacen sentir feliz. El desafío más grande es salir campeones del Clausura y ganar el Campeonato Uruguayo”.

El conocimiento de Peirano y el pedido a Polenta

Sobre el entrenador, Pablo Peirano, quien lo digirió en Carlos Mannucci de Perú un año después, valoró que “siempre apuesta a ganador” y que “es un loco que se basa mucho en el trabajo y por eso consiguió lo que ha conseguido”.

“Pablo ya me conoce y sabe de la manera que me manejo yo. Yo sé la forma en que se maneja él y creo que podemos conseguir cosas muy buenas. No hemos tenido una charla individual todavía, pero lo conozco y sé su forma de trabajar”, manifestó.

Sobre el número que utilizará, luego de haber usado el 10 en Racing por algo que nació “bobeando” con el utilero, dijo que lucirá el 23, “que es una camiseta importante en el club”. “Todavía no llamé a Diego [Polenta] para pedirle permiso. Sé que es un crack y que me va a desear lo mejor”, concluyó.

