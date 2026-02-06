Fútbol uruguayo

Nacional presentó a Cándido y recordó el “clásico del avión”: los detalles de su vuelta

Nacional anunció oficialmente este viernes en sus redes sociales el retorno de Camilo Cándido, quien se desvinculó de Cruz Azul de México y firmó contrato por dos temporadas en el elenco bolsilludo.

El lateral izquierdo de 30 años, que anotó un gol y brindó siete asistencias en 57 partidos jugados con Atlético Nacional de Medellín durante la temporada 2025, se transformó en la octava alta del equipo tricolor, con el que fue campeón uruguayo 2022.

El elenco albo anunció al defensor zurdo con una referencia al “clásico del avión”, aquel en el que Cándido convirtió ante Peñarol horas después de aterrizar tras su participación con la selección uruguaya en la Copa América 2021.

“Aterrizado en la casa del Campeón Uruguayo”, escribió Nacional para anunciar a Cándido, que pisó el césped del Gran Parque Central este viernes junto a su hija y habló en un video para las redes tricolores: “Hola, bolsos. De nuevo estoy en casa. Vamo’ arriba”, dijo el futbolista, dichos tras los que en el audiovisual aparecieron sus dos goles ante el Carbonero (el otro en 2022).

El futbolista podría hacer su reestreno en la segunda fecha, cuando Nacional reciba a Racing el sábado 14 de febrero a las 20:30 en el Gran Parque Central.

?? Aterrizado en la casa del Campeón Uruguayo ?? pic.twitter.com/xtwySjp7Xp — Nacional (@Nacional) February 6, 2026

