Nacional perderá a Oliva y Villalba: sus destinos y el dinero que recibirá por el extremo

Nacional perderá en las próximas horas a Christian Oliva, Lucas Villalba y Diego Romero, quienes se sumarán a la ya confirmada baja de Mauricio Pereyra de cara a la próxima temporada. El enganche de 35 años resolvió retirarse tras ser campeón uruguayo.

Oliva, una de las piezas fundamentales del Tricolor en la temporada 2025, tiene una cláusula de salida de 500.000 dólares que sería ejecutada por Al-Riyadh de Arabia Saudita (equipo dirigido por Daniel Carreño).

Pablo Bentancur, representante del mediocampista, había adelantado que era prácticamente un hecho su salida en este mercado: “Ricardo Vairo [presidente albo] nos dio su palabra. Lo importante es que se va campeón. Va a hacer la diferencia económica”.

Otra baja que sufrirá Nacional será la de Villalba, quien está a un paso de ser nuevo futbolista de Botafogo de Brasil. El equipo brasileño presentó una oferta formal de 3.000.000 de dólares por el 85% del extremo, propuesta que el conjunto bolsilludo aceptaría en las próximas horas.

De concretarse, el conjunto albo recuperará la inversión económica que hizo por Villalba a principio de año cuando le compró a Montevideo City Torque el 60% del pase del extremo en 600.000 dólares. Además, el club albo mantendrá un 15% de su ficha de cara a una futura venta del futbolista, que comenzó el año como titular y lo cerró de suplente.

Romero, quien le ganó la titularidad al colombiano Juan Pablo Patiño este año, tampoco seguirá en Nacional. Los tricolores decidieron no hacer uso de la opción de compra de 400.000 dólares por el lateral izquierdo, que deberá retornar a Deportivo Maldonado (equipo recientemente ascendido a Primera).

Además, el elenco bolsilludo trabaja para rescindir el contrato del venezolano Rómulo Otero, quien ya retornó a su país de origen. Si bien el atacante firmó en enero un vínculo hasta diciembre de 2026, no colmó las expectativas y llegó por un sueldo elevado, por lo que no ingresa en los planes de la institución para 2026.

A estas bajas podría sumarse la de Christian Ebere. Plaza (dueño de la ficha del nigeriano) le pidió a Nacional una cifra de 1.800.000 dólares, pero el equipo albo no está dispuesto a realizar una derogación económica por el atacante que le dio el título ante Peñarol.

Uno de los futbolistas más codiciados del plantel tricolor es el colombiano Julián Millán, quien —si bien tiene contrato vigente en el elenco bolsilludo— recibió sondeos desde Independiente de Avellaneda y un equipo brasileño.

