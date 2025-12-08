Nacional no pondrá dinero por Ebere: “No tiene plata y se comió cada paquete”, dijo Manta

Fútbol uruguayo

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refirió a la continuidad de Christian Ebere en Nacional, que no estaría dispuesto a desembolsar el dinero correspondiente para que el delantero nigeriano siga en el club.

El atacante, autor del gol que le dio a los tricolores el título de Campeón Uruguayo 2025 en la final ante Peñarol, finaliza su contrato en Nacional a fin de año y deberá retornar a Plaza Colonia, equipo en el que cuenta con vínculo vigente hasta 2028.

El Patablanca le pidió al Bolso una cifra de 1.800.000 dólares por el 60% del pase de Ebere, pero Nacional no realizará dicha derogación económica. Los albos ya le manifestaron a los colonienses que pretenden otro préstamo.

A raíz de esto, Plaza (dueño del 100% de los derechos federativos y del 70% de los derechos económicos del jugador) buscará vender al nigeriano al exterior. Ya hubo sondeos desde otros países por el centrodelantero.

Manta, entrevistado este lunes en el programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM, afirmó: “Yo no le veo mucho interés a Nacional”. “Si vos tenés interés, por lo menos decís: ‘¿Cómo le podemos encontrar la vuelta a esto?’. Nacional habló con el jugador y mostró interés públicamente, pero subestimaron: el jugador es de Plaza Colonia”, recordó el exgerenciador de Plaza.

“Lo que me contó [Roberto] el Chiqui [García] es que hubo una comunicación con Flavio Perchman, pero nunca hablaron de números. No hubo propuesta ni nada de eso”, dijo el neutral de la AUF sobre su charla con el actual gerenciador patablanca.

“Se comieron cada paquete”

“Hay que ponerse de acuerdo. Plaza Colonia tiene todo el derecho a decidir, junto con Ebere, dónde va a jugar el futbolista”, aseguró, y declaró que desde Nacional “gastaron algún pesito que otro” este año por jugadores extranjeros: “Que se queden con [Eduardo] Vargas y [Rómulo] Otero”, ironizó.

“Vamos a ser claros: no tienen plata para esto y se comieron cada paquete que… Dios mío. También hay que contar las perdidas. Me molesta cuando se dice gre gre para decir Gregorio. Yo no ando con vueltas”, afirmó.

“Fue desequilibrante en los dos partidos [ante Peñarol por las finales]”, recordó Manta, y luego mencionó: “¿Quién es el ídolo de Nacional hoy? Si el entrenador que vino [Jadson Viera] no hubiera tenido la brillantez de ponerlo, Nacional era el fracaso número uno del año”.

Además, Manta destacó al nigeriano como “una brillante persona” e hizo referencia a los esfuerzos de Ebere a nivel personal y familiar: “Si supieras el sacrificio que hizo para traer a la hija, que la habían dejado abandonada en un orfanato en Brasil. Tuvo que hablar con el juez para recuperarla”.

Por otro lado, el exgerenciador patablanca recordó que Ebere “jugó lesionado la primera parte del año en Nacional”: “Lo infiltraban y le decían: ‘Dale, corré’, mientras que él contestaba: ‘No puedo; me duele la rodilla’. Vino Gimnasia a llevárselo, le hizo una resonancia y resultó que había que operarlo de la rodilla”.

“Él adora tanto a Nacional que, siendo extranjero, me llama la atención. Se portó de maravilla con el club. En su momento salió para liberar un cupo de extranjero”, concluyó.

