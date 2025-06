Nacional: los detalles del contrato de Lodeiro y las críticas que aguantó los últimos años

Fútbol uruguayo

El pasado miércoles, FútbolUy confirmó la noticia de que Nicolás Lodeiro aceptó la propuesta que Nacional le puso sobre la mesa (un contrato con un salario acorde al presente del club) y será refuerzo del Tricolor de cara al segundo semestre del año, una vez resuelva su salida del Houston Dynamo de la Major League Soccer.

Gerardo Cano, su representante, aseguró este viernes que “las cosas están hechas cuando se firman”, pero que “no hay ninguna duda que se tiene que dar”.

El mediapunta de 36 años, que volverá a vestir la camiseta alba luego de casi 16 años, no pudo viajar este jueves a Estados Unidos debido a la niebla y lo hará en la jornada de hoy.

En Houston negociará su salida del Dynamo, club con el que tiene una cláusula para marcharse a Nacional: “Eligió ese equipo, especialmente, por tener esa ventanita abierta de posibilidad de hablar a mitad de año con Nacional, que tenían claro que era el único equipo por el que salía Nico de la franquicia. Y se dio, ahora hay que dar los pasos formales”.

Si bien “en principio” el contrato iba a ser por seis meses, finalmente será de por un año “para ver dónde está parado él, sus ganas, su nivel y la necesidad de Nacional de contar con él”. “Después vamos a ir conversando”, ahondó.

“Viene por un año porque están armando un proyecto muy lindo, no solo aspirando a salir de campeón del Uruguayo que está corriendo, sino también a hacer un proyecto de un equipo fuerte en todas sus líneas para afrontar una Libertadores 2026 en la que Nico cree que puede ser importante en ese momento”, señaló.

Con respecto a la demora en el retorno de Lodeiro al Bolso, Cano indicó: “El tema plata con Nacional nunca fue un tema, a pesar de muchas versiones que corrieron durante mucho tiempo. La vuelta de Nico, en cualquiera de las circunstancias, era por un deseo de un hincha fanático de Nacional y querer sentir que todavía era importante a la hora de un proyecto deportivo”.

“Nunca estuvo planteado en ninguna de las instancias que un dólar más o un dólar menos, porque nunca se habló de plata con Nacional y era un tema casi prohibido que tenía yo si algún día me sentaba a hablar con alguien de Nacional que se hablara, porque era lo que menos interesaba”, señaló en Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“Lo he rezongado muchas veces, hasta que un día me convencí de que mucha de la grandeza de él es su silencio, es comerse algún garrón pensando que no puede ponerse a discutir con gente o hinchas de Nacional. Muchas veces dejó de aclarar cosas y yo le decía: ‘loco, las tenemos que decir porque la historia es al revés’”, siguió.

Y añadió: “Cuando algunos lo criticaron porque no llegaba, en esos momentos era un jugador con contrato vigente, con valor de mercado de más de US$ 5 millones, con uno de los cinco mejores salarios que se estaban pagando en ese momento”.

Pese a todo eso que Cano contó, Lodeiro “hizo hacer una carta para poder volver a Nacional”: “Caímos con esa carta al club [Seattle Sounders] y obvio que entramos por una puerta y salimos por la otra. Se enojó y se ofendió, y le dolió tanto al punto que era el capitán y le entregó la cinta porque se sintió dolido”.

“En su momento fue una charla lindísima que tenía yo con José Fuentes y Sebastián Taramasco y no lo dejaron venir. Les explicamos de mil maneras que eran seis meses, que no le cambiaba mucho la aguja, si bien se iba el mejor referente del club, pero que volvía con más ganas y más energía, no lo dejaron. Y eso le hizo doler tanto al punto que entregó la capitanía porque ya nos sentía ganas de ser capitán”, recordó.

“Él miraba las redes y yo también, y le comentaban de cosas que se decían y que no venía por la plata. Y le dolía, pero nunca lo quiso aclarar porque nunca quiso entrar en conflictos y discusiones de por qué sí o por qué no”, relató.

Con respecto a lo que puede aportar al equipo de Pablo Peirano, apuntó: “Tiene una zurda que está intacta y llega en un momento en el que puede sumar a todo lo bueno que está haciendo Nacional”. “Saber que está dentro de los planes del entrenador es muy importante”, finalizó.

