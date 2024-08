Nacional informó que Juan Izquierdo sufrió “arritmia cardíaca” y “se encuentra estable”

Nacional, por intermedio de sus redes sociales, informó el estado sanitario de Juan Izquierdo que se desplomó en pleno partido ante San Pablo por Copa Libertadores en el Morumbi y expresó que el jugador "se encuentra estable".

"Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein", comenzó diciendo el club en un breve comunicado actualizando la situación.



"Actualmente se encuentra estable y permanece en observación", cerraron diciendo y consignaron que se irá actualizando su estado por esa vía.

La situación se desencadenó a los 83' cuando, según mostró la imagen televisiva, el defensa, que estaba parado en el centro del campo, comenzó a tambalearse hacia su derecha hasta caer al piso, sin realizar movimiento alguno.

Eso generó preocupación y silencio en las tribunas, sumado a la deseperación de los futbolistas de ambos equipos para que se pusiera en marcha inmediatamente el protocolo médico muy rápido.

Allí ingresó rápidamente la ambulancia para ser trasladado al mencionado hospital donde llegó acompañado del mánager del club, Sebastián Eguren. Según informaron medios brasileños en su transmisión, al ingresar volvió a perder el conocimiento tal y como le sucedió en la cancha.



Eso llevó a que fuera internado en CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) al cuál instantes más tarde arribó el presidente de la institución, Alejandro Balbi, junto al médico Álvaro Arzuaga. También se hizo presente parte del cuerpo médico del club paulista para ponerse a disposición.

Sus compañeros se mantuvieron en el vestuario esperando novedades y decidieron que varios permanecerían en tierras norteñas para acompañarlo, mientras que el resto retornaría a nuestro país.



Sebastián Coates, Luis Mejía, Diego Zabala, Mauricio Pereyra, Ruben Bentancourt y Leandro Lozano, junto a Martín Lasarte se quedarán en Brasil, mientras que Diego Polenta, capitán del equipo, retorna a Uruguay para acompañar a la familia del zaguero de 27 años junto al resto del equipo.



O jogador do Nacional, Izquierdo, caiu desacordado no gramado. pic.twitter.com/7UlBVmX9cC

Juan Izquierdo foi levado ao Hospital do Morumbi e está junto do diretor do Nacional.



Que fique tudo bem com ele ??????pic.twitter.com/GKID6KdvYP