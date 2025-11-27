Nacional informó protocolo de seguridad para el clásico: artículos permitidos y prohibidos

Fútbol uruguayo

El próximo domingo, desde las 16:30 horas, Nacional y Peñarol se enfrentarán por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya. La serie está igualada 2-2 luego del empate que protagonizaron el pasado fin de semana en el Campeón del Siglo.

El club tricolor compartió este jueves el protocolo de seguridad para el encuentro, que se disputará en un Gran Parque Central repleto, con entradas agotadas desde la pasada semana.

El horario de apertura de puertas será a las 13:30 y “se recomienda al público llegar temprano para evitar aglomeraciones, ya que habrá doble control de ingresos y podrá demorarse más de lo habitual el acceso”.

Es obligatorio portar la cédula de identidad física o denuncia vigente de la misma para poder ingresar al recinto.

Estarán prohibidas bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc.), ni tampoco fumíferos o corrosivos, salvo que hayan sido “autorizados por la autoridad competente”.

“No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF”, comunicó el club.

Además, únicamente podrán ingresar banderas de 2x1.5 metros, pero “no podrán ser colocadas en los tejidos perimetrales o en lugares dónde imposibiliten la visión”. Tampoco se podrán unir las mismas para formar una bandera más grande.

