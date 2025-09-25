Nacional en AUF: “No hay triunfadores o perdedores; ganó el fútbol, que tendrá más dinero”

Fútbol uruguayo

Javier Gomensoro, uno de los representantes de Nacional en el Consejo de Fútbol Profesional donde se votó el pliego presentado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), marcó la postura de los tricolores y salió al cruce de los dichos de José Luis Palma, presidente de Liverpool, y Julio Trostchansky, delegado de Peñarol.

“No hay ninguna licitación que tenga el grado de participación que tuvo esta”, comenzó mencionando el dirigente tricolor, y agregó: “Estamos por aprobar y a mano levantada, con la mayoría requerida, un documento técnico, que no puede ser materia de un debate eterno, más cuando los tiempo apremian”.

“Paso un camino de negociación de buena fe [con Tenfield], se dedicaron esfuerzos, reuniones y se adelantó camino. La AUF lo hizo”, prosiguió, para decir: “Venir hoy a cuestionar, que estamos sobre los plazos para desarrollar la licitación y llegar a tiempo con los plazos contractuales, no podemos ir para atrás y desconociendo como fue el proceso”.

“Nadie debe salir de acá pensando que unos ganaron y otros perdieron, sino que acá ganó el futbol uruguayo, que va a ganar mucho más dinero. Si hay otro pliego [que manejaban los clubes en contra del votado] que de pique tiene 36 millones de dólares de base, cuando hace nada estaban para agarrar 30 millones, se ganaron 6 en una propuesta que no vamos aceptar”, dijo.

“El apresuramiento para aprobar una propuesta menor no se entiende, más cuando en 27 años no hubo nunca una licitación, ni informe jurídico, ni tantas opiniones y se aceptó pacíficamente prorrogar una y otra vez con una misma empresa [Tenfield]”, señaló.

“Es saludable el paso que estamos dando, trascendente, todo mi apoyo al Consejo Ejecutivo de la AUF, el trabajo profesional que se ha hecho junto a la colaboración y espalda que le pusimos los clubes de buena fe para trabajar en esto”, cerró.

