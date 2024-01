Fútbol uruguayo

Nacional: dos juveniles no serán tenidos en cuenta y el padre de uno reaccionó en redes

Álvaro Recoba sigue delineando el plantel de Nacional para la temporada 2024. En las últimas horas se confirmó que los juveniles Luciano Inverso, de 18 años, y Facundo de León, de 19, no serán tenidos en cuenta y se les buscará una salida en forma de préstamo. En caso de que eso no suceda, jugarán en la Tercera División este año.

“Nunca dejes de soñar. Las peores batallas son para los mejores guerreros”, escribió Ernesto Inverso, padre de Luciano, en X (antes Twitter). El extremo, que renovó su contrato este año hasta diciembre de 2025, debutó en Primera el 3 de setiembre pasado contra Plaza Colonia en el Gran Parque Central, y luego vio minutos por Copa AUF Uruguay contra Potencia el 29 de octubre.

De León, por su parte, tiene contrato hasta finales de 2024 y es prácticamente un hecho que saldrá cedido. Oriundo de Bella Vista, jugó por Copa AUF Uruguay y playoffs de ascenso a Segunda con el Papal, para luego ir al Tricolor, en el que jugó 166 minutos, repartidos en seis partidos, la temporada pasada.

Otro juvenil que aún no sabe nada sobre su futuro es Nicolás Ramos, zaguero de 18 años que no será tenido en cuenta en Primera y podría salir, aunque no se descarta que juegue en Tercera. Cabe destacar que este lunes Nacional cerró la contratación para esa posición de Santiago Cappi, de Albion, que jugaría por Mateo Rivero, que sí será tenido en cuenta para el plantel principal.

