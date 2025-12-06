Nacional destacó su rol y el de la AUF en la licitación de derechos de TV

Fútbol uruguayo

Nacional emitió este sábado una carta abierta a la opinión pública donde destaca su participación por el resultado del proceso de licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y enaltece la gestión del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“El Club Nacional de Football desde su fundación está comprometido con todo el fútbol uruguayo. Es parte de nuestra esencia velar por cosas que nos trascienden e implican a toda la institucionalidad del deporte”, comienza diciendo la misiva, para ampliar: “Es por ello que hoy celebramos el resultado del proceso de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo llevado adelante por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)”.

“Se trata de un hito relevante para el crecimiento del fútbol y para el fortalecimiento de todo su ecosistema: instituciones, futbolistas, hinchas y socios. La postura de Nacional ha sido determinante, pero también es destacable el modo en el que construimos nuestra posición”, anuncia, para ennumerar: “Escuchamos la voz de la Asamblea, atendimos el compromiso de los socios e interpretamos el pulso de los hinchas. A partir de todo ello, Nacional dijo presente en la AUF para impulsar transformaciones que benefician al conjunto del fútbol uruguayo”.

El cierre festivo

La carta continúa exaltando los pasos dados para la onerosa alta económica que se generó por los derechos: “La apertura de un proceso competitivo, con reglas claras y orientado a maximizar el valor del producto fútbol, fue un paso fundamental para asegurar mejores ingresos, más inversiones, más desarrollo y mayor equidad entre todos los actores del sistema, demostrando que el valor se construye con transparencia, profesionalismo y confianza”.

“Queremos destacar y reconocer el trabajo de la AUF en la conducción de esta etapa, donde Nacional ha sido clave para lograr el éxito de este proceso. Una vez más, como lo marca nuestra historia. Porque cuando el fútbol uruguayo crece, Nacional también crece. Y cuando Nacional se compromete, todo el fútbol uruguayo avanza”, cierran.

