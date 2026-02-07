Fútbol uruguayo

Nacional, con cambios obligados, debutará este domingo en el Apertura ante Boston River

Nacional debutará en el Torneo Apertura enfrentando a Boston River este domingo desde las 20:30 horas en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Los tricolores no contarán con Gonzalo Carneiro ni Ignacio Suárez producto de sus respectivas expulsiones en el clásico de la Supercopa.

Jadson Viera perfila un once con cambio de sistema (de 4-3-1-2 a 4-4-2) y tres modificaciones respecto al partido ante Peñarol: Federico Bais, Tomás Verón Lupi y Maximiliano Silvera suplantarían a Juan Pablo Patiño, Nicolás López (que arrastra molestias en la zona lumbar) y el propio Carneiro.

El probable equipo bolsilludo tendría a Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Tomás Verón Lupi, Christian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos: Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

El rival

Del otro lado, el Sastre, que no podrá contar con Lucas Lemos por suspensión, aunque tendrá en la convocatoria a refuerzos como Gastón Ramírez, Franco Pérez, Agustín Aguirre, Francisco Bonfiglio, Lautaro Vázquez, Juan Ignacio González, Yair González, Gonzalo Reyna y Leandro Suhr.

Boston River formaría con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Fredy Martínez; Francisco Barrios, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Gastón Ramírez; Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio.

Andrés Matonte será el árbitro principal, mientras que Pablo Llarena y Franco Mieres oficiarán de asistentes y Andrés Martínez de cuarto. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.

