Nacional comunicó los detalles del operativo de seguridad para el clásico ante Peñarol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional recibirá a Peñarol este sábado a partir de las 16:30 horas en el Gran Parque Central por la novena fecha del torneo Clausura y, a modo de información, comunicó los detalles del operativo de seguridad.

Cabe recordar que las entradas se colocaron a la venta este lunes y los menores de hasta 11 años ingresarán de forma gratuita a todas las tribunas, acompañados de un mayor a cargo.

Como primera determinación, la institución tricolor informó que las puertas del escenario ubicado en La Blanqueada se abrirán a las 13:30 y les solicitó a sus hinchas, en reiteradas oportunidades, que “concurran con tiempo para evitar demoras en los accesos correspondientes”.

De suma importancia, el Albo expresó: “El club realizará un doble escaneo de entradas. Este sistema permitirá que no ingrese nadie a las inmediaciones del GPC que no cuente con un ticket para el espectáculo”.

Para los hinchas que deseen llevar banderas, Nacional mencionó que “estas deben ser de un máximo de 2 metros por 1, por lo que las que excedan dichas medidas, serán retiradas”. Y agregó: “Dichos símbolos no podrán contener ningún tipo de rostros, leyendas de carácter antideportivo (tales como alusión a la violencia o muerte, referirse a hechos violentos, discriminación, consignas políticas de cualquier naturaleza, etc.). En su caso, serán retenidas y no podrán ingresar”.

Con respecto a los accesos a las distintas tribunas, el Tricolor expuso:

-A José María Delgado: Los accesos serán por la Puerta 10, 11 y 12 (Carlos Anaya)

-A Abdón Porte y Atilio García: El ingreso será por Gral. Urquiza. Las puertas habilitadas son 1, 3, 4 y 5

-A Héctor Scarone: Se ingresa por Juan Ramón Gómez, las puertas habilitadas son 7 y 8

La lista de artículos permitidos es la siguiente: mochilas y carteras grandes, banderas sin asta de un tamaño máximo de 2 metros por 1 metro, termo y mate, radios de pilas chicas, botellas plásticas de hasta 600 mililitros y paraguas sin punta.

Por su parte, bebidas alcohólicas y objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles son los materiales que no será posible ingresar.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy