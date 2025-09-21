Nacional: Sebastián Eguren apuntó fuerte contra el arbitraje ante Liverpool

Fútbol uruguayo

El mánager general de Nacional, Sebastián Eguren, criticó al arbitraje tras el triunfo tricolor 2-1 frente a Liverpool en el Gran Parque Central, donde consideró que hubo “dos expulsiones claras” que no se cobraron en el Negriazul.

“No soy muy adepto de hablar de los arbitrajes, pero tengo la sensación de que hubo errores que fueron claros”, afirmó el exfutbolista en zona mixta, y agregó: “Si Esteban [Ostojich] no los vio, el VAR [Andrés Cunha y Nicolás Piaggio] sí los tendría que haber visto”.

“Yo vi dos expulsiones claras. Son equivocaciones que en estos momentos se ven más expuestas”, afirmó, y se refirió a una de ellas: “La de [Martín] Rea fue clara porque no disputó la pelota y fue a una altura importante”.

“Siempre hablo de equivocación y no de otra cosa; a mí no me van a escuchar decir otra palabra que no sea equivocación”, dijo, y concluyó: “Son árbitros y se pueden equivocar. Lo que pasa es que este era un partido importante y a nosotros nos pesaba”.

