Nacional: Se cayó la llegada de César Araújo y se activaron los caminos al “Plan B”

Nacional sigue trabajando en el mercado de transferencias y debió activar el “plan B” luego de que este jueves se cayera la posibilidad de que el volante César Araújo del Orlando City de la Major League Soccer pudiera llegara al club.

Así lo confirmó el vicepresidente albo, Flavio Perchman en el programa Vamos que vamos (Radio Uruguay) que al ser consultado por la situación, mencionó: “Esta caído, no lo quieren vender, tomaron esa decisión. No fue un tema económico, simplemente no lo quieren vender”.

“Quieren aprovechar su último año de contrato y priorizaron lo deportivo y mantenerlo. El jugador estaba con muchas ganas de venir, nosotros de que viniera, pero frente a esta situación no podemos hacer nada”, lamentó el dirigente.

“Siempre tengo planes B”, dijo sobre su posible reemplazo: “Un volante va a venir. Me hubiera encantado cerrar a César porque nos dejaba muy completos, pero bueno, en líneas generales estamos conformes con el período de pases”.

Y ante la consulta del posible refuerzo para el mediocampo, explicó: “Tema nombres no voy a dar más, porque no pude concretar ninguno que salió a la prensa. Por algo no se dio, cabulero no soy, pero ya sea por temas energías, de esto o lo otro, no sé, pero no pasó”.

“Otero vino en silencio, Millán y Vargas también y me mantendré así. En su momento tratamos de comunicar pero si no dio resultado, cambiamos la estrategia”, cerró.

