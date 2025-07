Nacional: Perchman sobre el interés por Oliva y las chances de Kike Olivera y Villalba

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Athletico Paranaense está interesado en Christian Oliva y en las últimas horas surgió la versión de una oferta para llevárselo, a la que incluso Nacional habría respondido para negociar. En diálogo con el programa Minuto 1 de Carve deportiva, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo que no hay propuesta por el mediocampista.

“No hicimos contraoferta porque oferta oficial nunca tuvimos. ¿A quién se la haría?”, comentó el segundo dirigente albo, quien sí sabía del interés del cuadro rojinegro en Oliva porque así se lo adelantó su representante, Pablo Bentancur, a Álex Saúl, en medio de la negociación por la renovación del cíngulo de Exequiel Mereles.

“En ese ida y vuelta que hay con Bentancur cuando hay que renovar algo, le dijo a Alex Saúl que tenía una oferta por Oliva que podía llegar a 1.500.000. Pero nunca tuvimos una oferta y no nos damos por enterados. Sí sabía del interés real, pero no tenemos una oferta”, señaló.

“No lo vamos a vender ahora. Es como lo de Julián Millán hace una semana. Con las ventas que hicimos quedamos bien, así que a fin de año veremos. Hicimos un esfuerzo muy grande para la renovación de Christian y no hay cláusula de salida. Lo tenemos por lo que resta de este año y por todo 2026”, agregó.

Villalba y Kike Olivera

Consultado por Lucas Villalba y su posibilidad de salir del club, aseguró que “no hay ofertas concretas” para llevárselo. “Hace el tiempo que el Grupo Pachuca está en la vuelta, pero no con números que nos tienten para desprendernos de él”, indicó.

Sobre Cristian Olivera, dijo que “por ahora no” hay gestiones. “La venida de Kike podría darse si vendemos a Villalba, porque si no es superponer”. “No digo que lo descarte, pero es difícil. Kike venía jugando en el Gremio. Es distinto a lo de Matías Arezo o Felipe Carballo”, dijo.

En relación a Carballo, explicó que “no hubo ningún avance”. “Siempre tiene las puertas abiertas, pero tienen que darse determinadas condiciones. Como están hoy, que Gremio quiere vender un porcentaje de la ficha, es difícil”, sostuvo.

La salida de Recoba y otras que podrían darse

Respecto a la venta de Jeremía Recoba a Las Palmas, reconoció que “es una venta baja, que en circunstancias normales no se hubiera hecho”. “Si lo venden o Las Palmas sube en estos tres años, es correcta porque quedarían 1.400.000 libres para Nacional por el 50%”, reveló.

“En la circunstancia que hicimos la venta, tuvimos en cuenta a Jeremía, lo que significa el apellido Recoba en el club y que no era un titular inamovible. Saliendo Jeremía, le vamos a dar un lugar a Bruno Arady. Todos los años vienen nuevas generaciones y hay que hacerles lugar”, argumentó.

Otro que podría cambiar de club es Gabriel Báez. “No le permitimos salir en un par de ocasiones. En este caso, si hay algo que les sirva al club y a él, le vamos a permitir salir. Con Talleres llegamos a un acuerdo entre clubes, pero creo que quedaron lejos en la parte del jugador. Por ahora estamos en foja cero”, expresó.

Sobre de Juan Pablo Patiño, lateral zurdo colombiano del Once Caldas, dijo que “va a venir, se vaya o no se vaya Báez”. “Si llega, competirán por el puesto. Nos tiene un poco trancados la Copa Sudamericana. Once Caldas nos pidió dejarlo jugar esta primera serie, lo que nos parecía lógico, y además no tenemos competencia. Ahora van a pasar contra Bulo Bulo y van a jugar contra Huracán”, contó.

Mereles y Pablo Bentancur

Perchman contó que por la renovación del contrato de Mereles está negociando Álex Saúl con su contratista, Pablo Bentancur. “Es el único juvenil del club que nos falta renovar en el tiempo que creemos que debemos tener renovados a los jugadores. A los juveniles que tienen proyección, nos gusta tenerlos de tres años para adelante”, señaló.

“Le hicimos una muy buena propuesta. Él quiere ponerle cláusulas bajas, cuando hemos puesto cláusulas altas con todos los jugadores. Y menos con él, porque tenemos el 60% del jugador. No vamos a cambiar nuestra postura. Si no lo quiere renovar, no lo renovará. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”, agregó.

Perchman no está al frente de esa negociación, como no estuvo en ninguna con Bentancur. “Es un tema que le pasé a Álex Saúl y lo tiene dando vueltas hace dos meses. Conozco su modus operandi. Si me llama, lo atiendo. El que no me atiende es él”, dijo, aunque aclaró, más allá de lo personal: “Mi relación no la voy a hacer pesar porque para mí primero está Nacional”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy