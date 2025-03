Nacional: Perchman negó generar inestabilidad y aseguró tener pensado “un sucesor” del DT

Fútbol uruguayo

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, aseguró que él no genera “inestabilidad” en el club con sus declaraciones y aseguró que "los resultados" son los que lo hacen pasar al club por esa situación.

El dirigente, entrevistado en el programa Convocados de El Espectador, se refirió a las turbulencias que se dieron en las últimas horas por la continuidad de Martín Lasarte como entrenador del equipo, una situación que muchos entienden se ve impulsada por sus declaraciones públicas.

“La inestabilidad no la genero yo. Toda mi vida hablé, es mi esencia, y no voy a cambiar”, aseveró y fue a más: “Martín [Lasarte] me llamó y me dijo que es todo mentira, que no hay nadie del cuerpo técnico que esté enojado conmigo. Repito, yo no genero inestabilidad”.

“La inestabilidad se da por los resultados y el funcionamiento irregular [del equipo]. Para mí lo más fácil era decir, ya está”, mencionó más tarde.

“Hace cuatro fechas la gente pide que se vaya el cuerpo técnico, estamos hablando del 80%, entonces la más fácil era decirle a Ricardo [Vairo, presidente de los tricolores] para buscar otro técnico”, aseveró con firmeza, para rematar: “Acá lo que te respalda, o no, son los resultados y el rendimiento. Y la verdad, estamos en deuda. Hay que decir las cosas como son”.

“Lo que entiendo es que Martín debe morir siendo fiel a lo que siente, y a otra cosa. Van ocho fechas y Nacional ganó solo dos partidos consecutivos, entonces tiene que hilvanar tres partidos consecutivos de victorias, esto es Nacional", señaló.

“El partido a partido es porque tenemos que generar bonus, porque no hay margen, tenemos que recuperar bonus. ¿Ustedes piensan que me gustaría meterme en el lío de que Martín no viaje a Colombia? Y además creo que él se ganó el derecho a dirigir en la Copa Libertadores”.

“¿Lo veo entregado?”, se autocuestionó en referencia al entrenador, para responder “No, no lo veo entregado. Está frustrado como hincha, como todos”.

Y si el resultado ante Juventud de Las Piedras del próximo domingo es adverso y se concreta la salida de Lasarte y compañía: “En mi cabeza tengo un sucesor. Punto y aparte”.

