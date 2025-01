Nacional: Perchman habló sobre el salario de Rómulo Otero, que será “con luz el más caro”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió al mercado de pases tricolor, dio detalles de los números de la venta de Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy, y además afirmó: “Todavía estamos lejos de tener el equipo final redondeado”.

“Estoy bastante más tranquilo que la mayoría de los hinchas y el periodismo”, aseguró en el programa partidario Pasión tricolor, y agregó: “Estamos en los tiempos que más o menos suponíamos que podíamos estar, aunque siempre hay alguna cosa por la que se tarda un poco más”.

En zona de volantes, el directivo expresó que “al menos uno más” va a incorporar el elenco albo, aparte de la llegada de Yonathan Rodríguez, y dijo que César Araújo y Luciano Boggio son quienes están en carpeta, y es el mediocampista de Orlando City la prioridad.

“Seguro vamos a traer un extremo”, expresó, y reconoció: “Está la alternativa de ver si incorporar dos extremos o un extremo y un centrodelantero”. El puntero que el Tricolor está buscando es de “calidad y recorrido”, según manifestó Perchman.

“Si traemos dos extremos, nos quedaríamos como centrodelanteros con [Diego] Herazo, [Bruno] Damiani, [Gonzalo] Petit cuando vuelva del Sudamericano en un mes y [Gonzalo] Carneiro en abril cuando se recupere de la lesión. Si no, jugaríamos con un extremo que traigamos y del otro lado alguno de los gurises que ya están en el club [Jeremía Recoba, Exequiel Mereles o Renzo Sánchez, entre otros]”, agregó.

Sobre Leandro Suhr, dijo: “Cuando vi que dudaba entre Sarmiento y Nacional, no lo quise traer. Me parece que alguien que duda entre Sarmiento de Junín y Nacional… ya está; no quiero que venga”. Además, contó que las llegadas de Juan Cruz de los Santos y Lucas Villalba son complicadas “económicamente”.

Si bien el centrodelantero que llegaría sería extranjero, el vicepresidente albo también se refirió a atacantes uruguayos: “Tiramos algún tirito por Michael Santos, que es una opción, pero no hay mucho nueve que nos pueda cubrir”.

Con respecto al Colo Ramírez, mencionó: “Es un situación compleja y particular. Hace un año, Newell’s pagó 4 millones de dólares por él, y hoy está debiendo plata. Además, el jugador tiene un salario muy alto”.

“Tenemos dos o tres alternativas que pueden ser válidas” en cuanto al atacante, aseguró y dijo que quedó descartada “la primera línea de jugadores top”. Sin embargo, no reveló qué futbolistas continúan en carpeta porque “no salió bien el dar nombres”.

El directivo bolsilludo contó que el salario del venezolano Rómulo Otero será “con luz, el más caro”, y habló de una inversión de “un poco menos” de 2.800.000 dólares por el volante ofensivo durante sus dos años de contrato.

Perchman dijo que la salida de Leandro Lozano fue “inesperada”. “No pensamos que se fuera a ir a un equipo como Argentinos Juniors; pensamos que, si se iba a ir a Argentina, iba a ser a un equipo más grande. Fue imprevista”.

Y concluyó contando los detalles de la venta de Lucas Sanabria a Los Ángeles Galaxy (equipo de la Major League Soccer): “Creo que el número final va a ser de 5 millones de dólares. La primera oferta había sido de 4.5 millones, y nuestra contraoferta de 5.5. Es una negociación muy importante para el club”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy