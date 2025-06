Nacional: Pablo Peirano analizó el 3-2 “con empuje” ante Danubio y palpitó el clásico

Fútbol uruguayo

Pablo Peirano, entrenador de Nacional, valoró tras el 3-2 sobre Danubio haber cerrado con “puntaje ideal” el Torneo Intermedio y haber llegado a la final frente a Peñarol. “Sabíamos

que un partido previo a una final es delicado siempre. Sobre el final quisimos cerrarlo para mantener la diferencia, nos convirtieron y después con el empuje lo fuimos a buscar y lo resolvimos con un gol”, destacó.

“Cuando nos tocó el 2-2, enseguida el equipo rompió la forma y fue a buscar el resultado. Nos pusimos más adelante de lo que estábamos con el 5-4-1 para sostener”, comentó, y valoró que además de “empuje” vio “buena calidad técnica” en el gol de Gabriel Báez. “Hubo un gran pase de Jere [Recoba], que filtró, y la generosidad de [Lucas] Villalba para dar un pase a un compañero que estaba mejor ubicado”, ponderó.

Respecto a lo que le dijo a Sebastián Coates en medio del festejo por el segundo gol de Gonzalo Petit, explicó que buscó “corregir los espacios que había entre la línea de cuatro y los centrales”, dado que Sebastián Fernández “se salía de la marca y se colocaba a los costados de los volantes para rebotar y generar las transiciones”.

“Hablamos de anular a ese jugador cuando pasara la línea, retrasar un poco un volante central y que no se pegaran tan adelante para que no quedara ese hueco tan libre. Y que cuando estuviera más cerca, fueran más agresivos en ese duelo para que no se pudiera asociar y soltar a los que van por afuera. A veces lo pudimos controlar y otras nos superaron con esas jugadas”, reconoció.

Una racha para continuar y la expectativa clásica

El equipo llegó a 13 victorias consecutivas a nivel local y él lleva 12, dado que la primera fue en Cerro Largo bajo el interinato de Martín Ligüera. Dijo no estar al tanto del dato porque estaba “enfocado en el partido siguiente sin quedar enganchado en lo que pasó”. “Tenemos la visión de la Anual y queremos seguir en esta misma línea de hacer este trabajo”, señaló.

“Más allá de lo que hagan los equipos y los colegas, tenemos un objetivo muy claro que es siempre sumar de a tres. Cuanto más mantengamos la diferencia, mejor. Falta mucho. Es un buen comienzo y hay que seguir construyendo triunfos con trabajo”, apuntó Peirano, quien se mostró entusiasmado de cara a su primer clásico, que será el próximo domingo.

“Estoy contento por estar en la definición del torneo, y más siendo un clásico, que es el ideal para todos con un título de por medio. Vamos a dar todo para lograrlo”, dijo, y sobre la alineación adelantó que “no habrá muchas sorpresas respecto a lo que se ha visto”. “Los muchachos se han ganado una gran oportunidad y hay que continuar por ese camino”, dijo.

Consultado por Luis Mejía, quien volverá tras la eliminación de Panamá en la Copa Oro de la Concacaf, dijo que lo evaluará cuando vuelva y “después se tomará una decisión”, aunque es un hecho que volverá a la titularidad.