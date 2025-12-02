Nacional: Mauricio Pereyra confirmó a dirigentes albos su retiro del fútbol profesional

Fútbol uruguayo

El volante Mauricio Pereyra confirmó a los dirigentes de Nacional su retiro del fútbol profesional, una carrera que inició en 2009 debutando oficialmente con los albos y cerrará en diciembre del 2025, en ambos casos como campeón uruguayo.

Pereyra, de 35 años de edad, mantuvo una reunión con la directiva del club tricolor, encabezada por Ricardo Vairo (presidente) y Flavio Perchman (vicepresidente), en la que comunicó su decisión de dar por terminada su actuación como jugador profesional.

El volante debutó el 18 de febrero del 2009 con la casaca tricolor, jugando nueve minutos en la visita a Nacional de Asunción por Copa Libertadores en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos.

De allí partió a Lanús en agosto del 2011, para más tarde pasar por el Krasnodar ruso, Orlando City y pegar la vuelta a Nacional a inicios del 2024.

En este segundo período en los albos vio acción en 27 partidos, para completar 650 minutos acumulados, con dos asistencias.

En Nacional tiene un total de 156 partidos jugados (85 ganados, 41 empatados y 30 perdidos), anotando un total de 8 goles, siendo tricampéon del Uruguayo: 2008-2009; 2010-2011 y 2025.

A eso hay que sumarle la obtención de la Supercopa 2025 y haber ganado los torneos cortos: Apertura 2008-2009, Apertura 2009-2010, Clausura 2010-2011 e Intermedio 2024.

