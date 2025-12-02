Fútbol uruguayo

Nacional: La foto oficial del campeón, partida de póker, la alegría de Ebere y más

FútbolUy.

Nacional sigue festejando la obtención de la Liga AUF Uruguaya y transita días de mucha felicidad y satisfacción del deber cumplido tras una victoria clásica en la final del domingo pasado.

Y las redes sociales sirvieron de excusa para mostrar la alegría de un plantel que pasó por momentos de mucho cuestionamiento y ahora recibe las mieles de la victoria.

?? Acá mansos sacando la foto del campeón ?? pic.twitter.com/rTAAr7UFMT — Nacional (@Nacional) December 2, 2025

Ante ello, este martes, el punto de concentración fue el mismo de siempre, Los Céspedes, donde se juntaron todos los jugadores y aprovecharon la ocasión para sacarse la foto oficial del campeón.

Jugadores que seguirán en el club, otros que serán negociados, alguno que no será tenido en cuenta, vivieron la última jornada antes del inicio de la licencia reglamentaria.

Partida de póker con la participación de Lucas Villalba, Diente López, Emiliano Ancheta, Julián Millán y el vicepresidente Flavio Perchman fue amenizando un día de festejos que se cerró con la caída del sol.

Solo escucho bee bee ?? pic.twitter.com/ZFo59zwdhp — Nacional (@Nacional) December 2, 2025

Se llama Uruguay, se pronuncia Nacional ????? pic.twitter.com/3Qdw6MOMim — Nacional (@Nacional) December 2, 2025

Tras la foto oficial del flamante campeón uruguayo, se armó mesa de póker en Los Céspedes.

Villalba, Diente López, Ancheta, Millán y el vicepresidente Flavio Perchman.

Nacional festeja la obtención del título. pic.twitter.com/BZ5xtlv4Kk — Alen Banewur Rubin (@banewur) December 2, 2025

