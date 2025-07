Nacional: Javier Gomensoro sobre un “fallo que favorece a Peñarol” y que “es razonable”

Fútbol uruguayo

A horas de que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emita el fallo referido a la final del Torneo Intermedio entre Nacional y Peñarol, que se prevé con quita de tres puntos a los tricolores y cuatro cierres de cancha y dos cierres de cancha para los carboneros, el dirigente albo Javier Gomensoro dio su parecer. En diálogo con el programa Las voces del fútbol de El Espectador Deportes, criticó al presidente mirasol, Ignacio Ruglio, por sus dichos de esta mañana.

El máximo dirigente carbonero dijo que, de confirmarse el fallo que se está anunciando a nivel de medios, “hay que hacer una marcha en la AUF, pacífica, bien pensada”. Según Gomensoro, “las personas que irían a la marcha lo harían sobre la base de saber que Nacional en la AUF tiene todo tomado y que los miembros del Tribunal de Apelaciones son palquistas y socios”.

“Muy pacífica la marcha, pero la manija apunta a que van a estar predispuestos a que los están robando, cuando este fallo favorece claramente a Peñarol”, señaló el directivo tricolor, quien argumentó su afirmación indicando que “en una disputa mano a mano por el Campeonato Uruguayo, le están sacando tres puntos y localías al rival” de los aurinegros.

“Pretender llevártela de arriba es absurdo”

“Entiendo que digan que Peñarol no tuvo nada que ver, contrastando con el expediente. Si leés el expediente desde el inicio, te darás cuenta de que los dos clubes están denunciados por conductas impropias y muy claras de sus hinchadas. Las conductas son casi iguales, pero más intensas y con consecuencias peores para Nacional”, reconoció.

“Están haciendo parecer esto como un garrón, como si fuera un club que no hubiera estado participando del juego. Una cosa ridícula. Fue claro que ambos equipos sacaron banderas de los rivales y lanzaron fuegos artificiales. Pretender llevársela de arriba es absurdo. Y mandar ese mensaje a la gente para ir a la AUF, donde Nacional tiene todos los tribunales tomados, es fomentar la violencia”, aseguró.

“Los clubes se defienden con argumentos, con recursos y con profesionales, pero no de pesado”, expresó Gomensoro, y añadió sobre la pena que recaerá sobre Peñarol: “Si ven el expediente y todo el relato de los hechos, verán que dos fechas de locatario es un fallo totalmente razonable”.

“Lo que pasa es que justo la segunda es el clásico, pero si no, no pasaba nada. Por un fallo de primera instancia de una Comisión Disciplinaria en la que no hay mayoría de Nacional, ya están diciendo cómo se integra un Tribunal de Apelaciones, señalando gente y exhortando a los hinchas a ir a una marcha. No termina bien esto”, concluyó.

