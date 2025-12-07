Nacional: Eguren habló de “no generar falsas expectativas” en relación a Luis Suárez

Fútbol uruguayo

Sebastián Eguren, mánager general de Nacional, dialogó en extenso con el programa Punto penal de Canal 10 y se refirió, entre otros temas, al posible retorno de Luis Suárez, con quien tiene “una relación de muchísimos años en la selección”.

“No tengo el mismo nivel de amistad que generé con Diego Godín, con quien compartí club e hice un montón de cosas juntos, pero tenemos una muy buena relación. Sus inicios y el crecimiento lo hicimos juntos”, comentó Eguren, quien explicó que desde el club estuvieron de acuerdo en no hablar con el goleador salteño antes de la final de la MLS.

“Intento no pasar las líneas y no excederme en cuando a la amistad y el vínculo para temas que tengan que ver con lo estrictamente profesional”, reconoció, y comentó que si bien Suárez no jugó en el partido que definió el título del Inter Miami, cree que ese aspecto no influirá en una posible decisión sobre su futuro.

“Son futbolistas que estas situaciones están acostumbrados a vivirlas adentro de la cancha, porque es lo que les ha tocado toda su vida. Pero están en una edad en la que empiezan a entender su rol y lo que le pueden dar al equipo, más allá de goles, asistencias y minutos. Entienden lo que pueden dar a sus compañeros y lo imagino disfrutando por ellos”, dijo.

“Hay que mantener cierta calma y no generar falsas expectativas con una persona que genera muchísimo a nivel mundial porque es uno de los mejores futbolistas de la historia. Que tengamos la posibilidad es porque nació en el club, creció en el club y volvió”, señaló sobre la ilusión de un segundo retorno.

“Todas esas cosas nos generan la esperanza de volver a tenerlo, pero también hay que tener cierto recaudo para no generar expectativas que después no se puedan cumplir y terminemos en un lugar donde no queramos”, advirtió.

“Si hay que hacer absolutamente todo, lo vamos a hacer. La gestión que Nacional tenga que hacer, la va a hacer”, expresó Eguren, quien más allá de la superpoblación de delanteros que puede haber si Suárez decide volver, dijo que “hay cosas que exceden”. “Si Luis Suárez se presenta como una opción de venir, no nos vamos a platear si somos tres o cuatro”, indicó.

“Si le preguntás a cualquier futbolista si quiere compartir plantel con Suárez, se quieren quedar todos”, respondió sobre la posibilidad de que alguno de los tres delanteros que ya tienen contrato con Nacional (Maximiliano Gómez, Nicolás López y Gonzalo Carneiro) quiera salir del club en busca de mayor protagonismo si se concreta la vuelta del salteño.

Para el mismo puesto se gestiona el fichaje de Maximiliano Silvera, cuyo vínculo con Peñarol expirará a fin de mes. Lo definió como “un futbolista completo” que “no es un goleador que vive del gol” y “ofrece otras opciones”, y aclaró que “la gestión la está haciendo Flavio [Perchman]”. “No conozco los pormenores de la negociación. Si viene, bien. Si no, seguiremos por otro camino”, manifestó.

