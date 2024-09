Nacional: Balbi bajó al vestuario y le habló al plantel del “mejor homenaje a Izquierdo”

Fútbol uruguayo

Alejandro Balbi, presidente de Nacional, valoró el 1-0 sobre Liverpool en el Gran Parque Central, donde dialogó con los futbolistas al término del partido, el primero después del fallecimiento de Juan Izquierdo.

“Yo no soy de bajar al vestuario cuando terminan los partidos. Hoy era una ocasión especial y bajé a agradecerles especialmente. Después de que habló Martín [Lasarte], hablé yo. Había un ambiente bastante peculiar y en mis años de fútbol nunca vi un vestuario así, muy complicado”, señaló el máximo directivo tricolor.

“Había que ganar y algunos jugadores nos decían que se transmitía desde la tribuna lo que se había vivido en la parte previa. Ahora rápidamente hay que dar vuelta la página y el mejor homenaje que le podemos hacer a Juan es ganar todos los partidos y salir campeones uruguayos”, agregó.

Balbi habló de “reacciones individuales de cada uno” a la hora de evaluar el estado anímico de un plantel en el que hay “jugadores que recién conocían a Juan y otros de hace años”. “Es un tema a largo plazo”, señaló, y reiteró el concepto que les manejó respecto al mejor homenaje que pueden hacerle a Izquierdo.

“Acá la que sufre directamente es la familia, que hoy nos acompañó y ojalá siga haciéndolo Juan desde el cielo para seguir consiguiendo triunfos y que él sea tricampeón uruguayo”, indicó Balbi, quien consideró que los futbolistas de Nacional “sufrieron mucho el parate” generado desde el 22 de agosto.

“Se vio que había jugadores que no estaban finos. Hubo otros que nos dieron una mano bárbara. Emiliano Velázquez no arrancó bien porque no es un jugador que tenga continuidad. Yo sé que eso a la gente no le importa, pero eso un futbolista profesional lo sufre”, explicó.

“Antonio Galeano venía jugando y hoy capaz que no entró de la mejor manera, pero esto no es individual. Esto es fútbol y había que ganar ante un rival siempre difícil. Seguimos prendidos arriba y dependemos de nosotros”, concluyó.

