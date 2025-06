Nacional: ¿qué dijo Vairo del interés de Boca por Villalba y la llegada de De los Santos?

Fútbol uruguayo

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, se refirió al mercado de pases tricolor, en el que la institución buscará “hacer retoques”, y habló de los jugadores que llegarán, las posibles altas y quiénes tienen chances de irse.

En cuanto a la compra de Maxi Gómez, aceptada oficialmente por Defensor Sporting este jueves, destacó en el programa 100% deporte de radio Sport 890 AM que “es una incorporación muy importante”. “Es un jugador de mucha calidad. En la medida que esté en forma física y mental, nos dará un excelente resultado. Hicimos una inversión que nos va a dar su rédito en un futuro”, afirmó.

Además, Nicolás Lodeiro “arregló su salida” de Houston Dynamo, aunque jugará un partido más en el equipo de la Major League Soccer y después se sumará al plantel tricolor, luego de que Nacional dispute la final del Intermedio.

Con respecto al zaguero que llegará, confirmó que Nacional está buscando cerrar a Matías de los Santos, el uruguayo que se encuentra en Atlético Tucumán. “Estamos esperando cerrar este pedido del cuerpo técnico”, dijo, y aseguró que desde el Tricolor “no está previsto” incorporar más jugadores; es decir, el conjunto bolsilludo cerraría el mercado con Gómez, Lodeiro y el defensor que concrete.

Consultado sobre los rumores que vinculan a Lucas Villalba con Boca Juniors, que según algunas fuentes estaría interesado en el extremo tricolor, Vairo declaró: “A mí no me llegó nada. Lo leí en la prensa. La última vez que hablé con Flavio [Perchman] fue ayer [jueves] de tarde, y este tema no se planteó. Oficialmente yo no tengo nada. Siempre hay sondeos, pero ofertas concretas yo no he recibido”.

“Si llega una oferta interesante para el club y el jugador, la analizaremos, siempre y cuando esté entre los números que le sirvan a Nacional, sobre todo. La idea es que se quede hasta fin de año”, agregó acerca del extremo.

A Vairo también le preguntaron por el rumor de que Marcelo Saracchi estaría cerca de jugar en Nacional. “No he hablado para nada con Flavio de esto. No creo que sea una posibilidad. Ya hemos dicho que el presupuesto está en el nivel que queremos y no podemos subirlo más. Ya en enero entendíamos que teníamos el mejor plantel del medio, y hoy Nacional no tiene competencia internacional”, mencionó sobre el lateral izquierdo uruguayo de Boca Juniors.

Bajas

En cuanto a salidas encaminadas, el presidente de Nacional dijo que para el club vender a un jugador “sería sano, interesante y daría un aire, pero tampoco es una cosa de vida o muerte”. Y procedió a hablar de los jugadores que cuentan con posibilidades de emigrar.

Vairo confirmó que está “bastante adelantado y podría darse la salida de Jeremía Recoba en este mercado de pases”. “Su representante lo está trabajando”, contó.

El presidente albo también comentó que Lucas Morales está “prácticamente arreglado en Olimpia”, aunque aclaró que el pase “no está firmado”. “Está para cerrarse el tema, firmando los contratos correspondientes. Ya lo aprobamos tanto la directiva como el cuerpo técnico”, afirmó.

Otra salida que está “avanzada” es la del chileno Eduardo Vargas. “Estaría todo encaminado para darse. Tuvo una charla con Sebastián Eguren y el cuerpo técnico. Depende de la postura de él. Contractualmente no hay cláusula de salida”, comentó Vairo.

En cuanto a Gabriel Báez, el directivo aseguró que se va a quedar. “Por ahora no hay una propuesta concreta. A principio de año tuvo la posibilidad de salir a Deportivo La Coruña. Es un jugador importante dentro del esquema del club. Salvo que llegue una oferta mejor, no se va a analizar”, reconoció con respecto al lateral izquierdo.

Y cerró refiriéndose a Nicolás Ramos, el zaguero juvenil que en la consideración del club quedó por detrás de Sebastián Coates, Julián Millán, Paolo Calione y el cuarto zaguero que llegue. “Tiene una posibilidad alta de emigrar al fútbol de Estados Unidos, donde hay un par de clubes interesados en él”.

