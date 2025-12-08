Nacional: ¿qué dijo Jadson Viera sobre Maxi Silvera y Luis Suárez? Con ambos se comunicó

Fútbol uruguayo

Jadson Viera, entrenador de Nacional, habló en extenso con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes y confirmó que todavía no habló con ningún jugador del plantel actual sobre la continuidad de cara a la próxima temporada. En función de las bajas, buscará reforzar algunas posiciones.

“Mi sistema va a ser un 4-3-3. A partir de eso, podés rearmarte con una línea de cinco o con dos volantes de contención. Voy a tratar de armar un plantel con base en ese sistema”, señaló, y el único nombre propio que no seguiría que dijo fue el de Rómulo Otero, a quien solo utilizó 29 minutos en el 0-0 contra Cerro.

Del volante venezolano, quien rescindiría su vínculo, opinó que “le faltó tener ese gran partido”. “En Brasil jugaba muy suelto y acá lo hizo en una posición que nunca fue la de él. Es un profesional tremendo”, agregó.

Otro que no seguirá es Mauricio Pereyra, quien ya comunicó al plantel que se retira del fútbol. “Tenía una decisión tomada y le dije: ‘Disfrutá que esto va a terminar bien’. Lo veía tensionado. Le dije que continuara jugando, pero tenía una decisión tomada y se quería retirar a lo grande, como lo que fue”, añadió Viera.

La chance de Luis Suárez y el mensaje

Consultado por Luis Suárez y un posible retorno, reconoció que “no esperaba” que existiera esa opción, que empezó a manejarse el día que el plantel despidió el año con una comida en Los Céspedes. Tal como dijo Sebastián Eguren, estuvieron de acuerdo en no avanzar hasta que se jugara la final de la Major League Soccer.

“El último día, en el asado, se empezó a comentar algo. Él estaba jugando las finales, así que imagino que esta semana se tendrá un poco más de claridad”, recordó. “Nico Lodeiro es el intermediario”, bromeó Viera, quien buscó una comunicación. “Yo le mandé un mensaje e imagino que está analizando todo. Todavía no me respondió”, indicó.

El entrenador tricolor cree que “no hay que convencerlo ni mimarlo” porque “es más natural de lo que uno se puede imaginar”. “Es un tipo muy competitivo y que en toda su carrera siempre se fue superando. El club mueve. Me pasó cuando jugué con el Chino Recoba; estos jugadores que son cracks, cuando están bien y contentos, dan un plus. No sé si está buscando eso o capaz que fue una calentura del momento, pero nosotros encantados de tenerlo”, dijo.

Maxi Silvera y las puertas abiertas para los referentes

Sobre Maximiliano Silvera, por quien el propio Flavio Perchman reconoció públicamente el interés, dijo que tuvo “una charla con él ayer [domingo], porque había un run run para todos lados, de varios equipos, y quería saber la realidad de la situación”.

“No me había enterado de nada antes y quería saber qué piensa el jugador. Lo llamé y fue una charla corta. No creo que esté tan definido”, señaló Viera, quien quiere “primero hablar con los jugadores del club y ver la definición que va a tener él, que tiene oportunidades de equipos del exterior”.

Por otra parte, comentó que le abrió las puertas del club para acompañar al plantel a Diego Polenta “desde el primer día” que lo vio en Los Céspedes. “También hablé con el Chengue [Richard Morales], Hugo de León y Rubén Sosa, y les dije que tienen las puertas abiertas. Rubén es un divino. Antes de los partidos me pasó cosas tácticas de las que saqué apuntes. Hugo no pudo venir porque estaba afuera y me dijo que me deseaba lo mejor”, concluyó.

