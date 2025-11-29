Nacional: “por amplia mayoría”, socios aprobaron la Memoria y el Balance 2024-2025

Fútbol uruguayo

Este viernes por la noche, se llevó a cabo en el Polideportivo del Gran Parque Central una asamblea general ordinaria a la que asistieron más de 250 socios de Nacional y en la que se aprobó, “por amplia mayoría”, la Memoria y el Balance 2024-2025.

“Una vez más, el Decano da muestras claras de democracia, en una instancia de socios que se dio desde el máximo respeto”, expresó el club.

Esta votación rompe con una racha de dos años seguidos en los que los socios no aprobaron la memoria.

La institución tricolor presentó un superávit de casi 4 millones de dólares y el pasivo se mantiene igual que el año pasado.

En el balance anual, Nacional destacó los 12 millones de dólares netos que ingresó por transferencias de futbolistas entre el 1º de noviembre de 2024 y el 31 de octubre del presente año.

Además, hubo un incremento de ingresos del 11.9% por cuotas sociales y del 25% en concepto de sponsoreo.

En la asamblea también hubo un reconocimiento a Hernán Navascués, quien se retira de sus funciones tras 45 años sirviendo al club. Hubo un aplauso cerrado de parte de todo el recinto.

