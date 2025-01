Fútbol uruguayo

Nacional: “Yo no dije que fuera a salir”, aclaró Christian Ebere, quien quiere quedarse

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Christian Ebere tiene contrato en Nacional y está a préstamo de Plaza Colonia, pero el área deportiva pretende una salida para liberar un cupo de extranjero. No es considerado como extremo y tampoco como centrodelantero, por lo que la intención es que no siga.

No obstante, cuando sufrió una osteocondritis en la rodilla izquierda el año pasado se terminó el préstamo para liberar un cupo, con el compromiso del club de volver a usarlo en 2025. Sin embargo, buscan una salida, pero no hubo contacto con Plaza Colonia, dueño de su ficha.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo a FútbolUy este miércoles que “se charló con él” sobre esa posibilidad de salida, y que el futbolista lo entendió. No obstante, el propio atacante declaró al programa 100% deporte de Sport 890 que está entrenando para jugar, y que no confirmó que se vaya.

“Me hicieron una resonancia el lunes y está todo bien. Ya estoy entrenando. Charlé con Nacional y no dije que fuera a salir. Dije que tengo que hablar con mi representante y con el presidente de Plaza Colonia [Roberto Chiqui García], porque sin esas personas no puedo hacer nada, pero no confirmé nada todavía”, puntualizó.

“Todo el mundo sabe que quiero quedarme en Nacional”

Si bien sabe que los tricolores quieren cederlo, fue claro: “Todo el mundo sabe que quiero quedarme en Nacional, pero no acordamos nada todavía ni dije que fuera a salir. La gente empezó a mandarme mensajes porque no quiere que me vaya”.

“Vengo de una lesión, pero nunca aflojé en los entrenamientos. Estoy dando todo para estar a la par de mis compañeros. Hice toda la parte física y nunca quedé por afuera. Mi cabeza no está en salir de Nacional”, afirmó Ebere, quien todavía no habló al respecto con el entrenador Martín Lasarte.

“Yo quiero a Nacional y no quiero tener problemas. Es un club en el que quiero jugar y quiero representarlo bien, quiero demostrar quién soy. Me estuve preparando este año”, agregó Ebere, quien marcó tres goles en sus 19 partidos oficiales con la casaca tricolor.

Más allá de que hubo un cambio de autoridades en el medio de su vinculación, y que el compromiso de volver a utilizarlo fue de parte de la comisión directiva anterior, Ebere aseguró que Nacional “no es un club individual”. “Cuando sale un presidente y entra otro, no cambia nada. Es como cuando tenés una familia”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy