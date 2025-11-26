Nacional: “Ruglio nos dio la razón si le gustó el arbitraje”, ironizó Ricardo Vairo

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, habló en extenso con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes y analizó el 2-2 clásico del pasado domingo, un partido que “cambió con el gol de [Matías] Arezo”. “Una cosa es irte 2-0 al vestuario y otra 2-1, por lo anímico. También juega la localía, como jugará en el Parque. Nacional de local es un equipo fuerte, como es Peñarol en su cancha”, comentó.

“Me hizo acordar durante el partido al de Inter en Porto Alegre [3-3], en el cual arrancamos 3-0 y nos hicieron un gol sobre el final del primer tiempo. A pesar del dominio de Peñarol, Nacional mostró que, cuando tuvo que defender, apretó los dientes y defendió. Habernos traído un empate es positivo y lo decíamos antes. En un ida y vuelta siempre es bueno lograr un empate de visitante y definir en casa”, valoró.

Sobre la revancha que definirá el campeón el próximo domingo a las 16:30 horas, evitó “hablar de favoritismos en los clásicos porque es muy difícil”, pero aseguró que “tiene mayor responsabilidad Nacional”. “El domingo pasado la mochila era de Peñarol. Estamos con mucha confianza de que vamos a obtener el triunfo”, apuntó, y se refirió al arbitraje al ser consultado por los dichos de Ignacio Ruglio, quien ponderó la tarea de Javier Burgos.

El arbitraje y la respuesta a Ruglio

“El arbitraje hubiese sido muy bueno, pero la incidencia de la jugada de [Javier] Méndez con [Gonzalo] Carneiro es clave y cambia el trámite de un partido que no sabemos cómo hubiese salido. Que en un clásico un equipo quede con 10 jugadores a los 22 minutos cambia muchísimo”, analizó.

“Me alegra que Ruglio haya dicho que fue un buen arbitraje, porque días antes estaba diciendo que nosotros elegimos los árbitros. Así que elegimos bien”, ironizó Vairo, y explicó sus dichos en Pasión tricolor, espacio en el que aseguró: “tenemos los árbitros que queríamos tener”. “Lo que nosotros buscábamos era tener garantías. Lo que dijimos fue que, de los árbitros que había disponibles, los dos elegidos fueron los que nos daban garantías”, puntualizó.

También se refirió a un posteo que hizo en X como respuesta a Ruglio, quien a su entender “tiene una estrategia de decir que todo el mundo está en su contra”. “Si yo estuviera cinco años de presidente en Nacional y estoy diciendo que el presidente de la AUF no me contesta en una semana, que llamo a la Conmebol y me rebotan, que el rival tiene tomada la AUF y que me ponen el Colegio de Árbitros que quieren… yo, con mis códigos, mis valores y mi responsabilidad, si quiero a mi club me tengo que ir”, aclaró.

“Él usa argumentos que se le van a volver en contra y todos sabemos que es así. Al Colegio de Árbitros lo puso Peñarol y no lo tiene tomado Nacional”, puntualizó Vairo, quien explicó que a veces opta por no responder ciertos dichos porque son sobre “temas que los instala él para que se hable, y también en política y a nivel de marcas, sale ganancioso el que instala los temas”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy