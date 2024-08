Nacional: “El equipo estuvo a la altura y seguimos en la pelea”, dijo Diego Zabala

Fútbol Internacional

El futbolista de Nacional Diego Zabala se refirió al empate sin goles del Tricolor ante San Pablo este jueves por la noche en el estadio Gran Parque Central en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Seguimos en la pelea. Sabemos que es un partido de 180 minutos. Hoy tratamos de buscarlo y hacer un partido inteligente. Lamentablemente, no pudimos irnos con una ventaja, pero tampoco perdimos”, comenzó expresando en conferencia de prensa, y habló sobre una de las últimas jugadas, en la que no pudo convertir: “Un poco triste porque no se pudo dar”.

“Jugamos contra un buen equipo, que tuvo mucho la pelota”, afirmó, y reconoció a los clubes brasileños a nivel general: “Por algo están en las instancias que están. Son equipos coperos. Todos los equipos brasileños que llegan a esta fase son duros, juegan bien y tienen jugadores de mucha trayectoria y recorrido”.

Con relación al partido del domingo ante River Plate y la posible rotación, declaró: “Tenemos un plantel muy amplio. Al que le toque jugar, va a estar preparado. Tenemos la obligación de seguir en carrera en la tabla Anual y ganar el Clausura, en el que arrancamos todos de cero”.

“Estos partidos conllevan mucho desgaste físico y mental, porque en las horas previas también te imaginás cómo se puede dar”, dijo, y concluyó refiriéndose a la vuelta del próximo jueves a las 19:00 horas en el Morumbi: “Hoy no fuimos menos que el rival. El equipo estuvo a la altura y compitió. Sabemos que allá va a ser muy duro, pero creo que lo vamos a hacer bien también. Vamos a dar pelea. El grupo está bien”.

