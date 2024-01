Nacional: “Así como decían que Gutiérrez era un culón, que me digan qué suerte tuve ahora”

Fútbol uruguayo

Álvaro Gutiérrez se encuentra de vacaciones y, de momento, sin demasiadas ganas de volver a dirigir en el corto plazo. “He tenido alguna oferta, pero ninguna se dio como pensábamos. Si es un proyecto serio y realista, no tengo ningún problema”, comentó el entrenador al programa Locos por el fútbol, de FM del Sol, en el que habló por primera vez desde que renunció a la dirección técnica tricolor, en octubre pasado.

El Guti reconoció que “el gran debe” que le quedó de su tercer pasaje por el equipo tricolor fue no lograr que el nivel mostrado en la Copa Libertadores se mantuviera en el Campeonato Uruguayo: “No pudimos llegarle al jugador como en la Libertadores”. “El tema de la motivación está ahí. No es lo mismo ir a jugar una Libertadores que un partido por el Campeonato Uruguayo. Es una vidriera”, reconoció, y se preguntó: “¿En qué le erré para no poder mantener ese nivel?”.

“Sabemos que se complicó en el período de pases, como el caso de [Fabián] Noguera, que tenía una cláusula y se fue. Se fueron [Sergio] Rochet, [Camilo] Cándido, [Gastón] Pereiro, y después del partido con Boca se fue [Alfonso] Trezza. Y trajimos jugadores que se lesionaron enseguida, como Gonzalo Carneiro y José Alberti. Son cosas que pasan”, recordó sobre el período de pases por el que se le desmembró el equipo de cara a los partidos ante Boca Juniors.

“Así como decían que Gutiérrez era un culón, que me digan qué suerte tuve ahora. ¡Ninguna! Así y todo, hicimos una muy buena Copa. No así en el Uruguayo. Todos hicimos lo mejor por Nacional. A veces se da y a veces no”, reflexionó el entrenador, quien bromeó respecto a las condiciones que pretende para su próximo período, si es que le toca volver, considerando el plantel que están armando ahora los albos.

“Teníamos que hacer un partido mejor, dominante y con actitud”

“La próxima vez que agarre a Nacional, voy a tratar de que sea desde el principio y en año electoral”, sostuvo. No obstante, opinó que “seguramente influya más que Nacional no haya ganado el año pasado” para el armado del equipo actual. “Cuando asumí, sabía a dónde iba y las condiciones que estaban dadas. No siempre se puede asumir desde un principio”, expresó Gutiérrez, quien reivindicó la incorporación de Gonzalo Chory Castro.

“Al Chory lo fuimos a buscar como un complemento. Era un gran jugador con experiencia, pegada, tranquilidad, visión de juego y muchas otras cosas. Ya estaba grande y no iba a rendir lo de los 27 años, que era imposible pagarlo. Siempre pensamos en un punta zurdo, rápido y joven, pero no encontramos. Para apostar por una probabilidad, preferimos dar vida a los juveniles del club”, manifestó.

El 19 de octubre dirigió su último partido, que fue derrota 2-0 a manos de Boston River, y pensó: “‘No hay esta diferencia. ¡Es al revés! Con el plantel que tenemos, tenemos que hacer un partido mejor, dominante y con actitud’. Al notar eso, que ya nos había sucedido en otros partidos, decidimos que viniera alguien que fuera un revulsivo. Me llevó un rato tomar la decisión porque estaba muy decepcionado. Después mucho tiempo para digerirlo y analizar los motivos”, añadió.

La mala suerte no cree que haya pasado por lo demostrado por los rivales, sino “por no poder mantener un nivel que quedó demostrado que se podía lograr”. “En muchos partidos no tuvimos la actitud ni el fútbol que realmente estábamos capacitados para desplegar. Teníamos mejores comodidades y sueldos, pero en la cancha hay que rendir y demostrar que somos mejor pagados porque tenemos más capacidad”, reconoció Gutiérrez, quien no cree que tenga la oportunidad de volver “a corto plazo” y solo piensa a futuro. “Habrá que ver si me siguen queriendo”, señaló.

Balbi, Recoba y los clásicos

Consultado por las diferencias que se expusieron con el presidente del club, Alejandro Balbi, admitió que “es así”. “Con Alejandro nos respetamos, pero evidentemente hay muchos matices y somos diferentes. Pero si hay algo que está claro es que los dos, con nuestras maneras de ser, dejamos todo por el club. Lo de Carneiro estaba difícil y se lo pedí. Hizo todo lo posible para llevarlo. Después se lesionó, ¿qué le vamos a hacer? Los dos estuvimos tirando para adelante. La pérdida de José Fuentes fue un cimbronazo también”, lamentó.

Respecto a Álvaro Recoba y el inicio de su etapa como entrenador, lo ve “muy bien”. “Es una persona tranquila que analiza muy bien y ha tenido grandísimos entrenadores, y ha jugado en la selección y en Italia. Conoce el club. Una de las cosas que veo muy bien de Nacional para este Campeonato es que ha llevado algunos jugadores que ya saben lo que es jugar en Nacional, y ya saben que no les pesa. Como [Luis] Mejía, que bajó del avión y fue figura”, dijo.

“Muchas veces traés promesas de buenos jugadores que han andado en otros equipos, pero un equipo grande no es para cualquiera. Estos jugadores, que ya saben lo que es salir campeones con Nacional, ya los conocen y la hinchada sabe lo que pueden rendir”, indicó en referencia a Mejía, Christian Oliva y Mauricio Pereyra.

Sobre los triunfos amistosos sobre Peñarol, dijo haber visto “muy bien” a Nacional. “Lo del último clásico fue tremendo por la diferencia que hubo. Estuvo parejo hasta que se abrió el marcador, y después hubo un solo equipo en la cancha”, concluyó.

