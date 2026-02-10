Básquetbol

NBA: tremenda batalla campal entre Hornets y Pistons; Westbrook hizo historia y hubo más

Con 33 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Charlotte Hornets este lunes con una contundente victoria por 104-110, ensombrecida por una pelea multitudinaria por la que fueron expulsados cuatro jugadores.

El duelo disputado en el Spectrum Center de Charlotte se convirtió en una verdadera batalla campal.

Todo inició con 7:09 por jugar en el tercer cuarto, cuando Moussa Diabaté cometió una falta sobre Jalen Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duren y, posteriormente, un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

En agregado a las expulsiones de Diabaté y Duren, salieron del partido Miles Bridges (Charlotte) e Isaiah Stewart (Detroit), quienes se vieron involucrados en un incidente posterior.

Detroit gozaba de una ventaja de ocho puntos al momento del altercado y logró mantenerla para sumar su 39° triunfo de la temporada en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por Charlotte, Brandon Miller lideró el camino con 24 puntos mientras que Kon Knueppel y LaMelo Ball aportaron 20 cada uno.

Triple-doble de Randle en triunfo de Wolves sobre Hawks

Los Minnesota Timberwolves se respaldaron en un triple doble de Julius Randle para imponerse 138-116 sobre los Atlanta Hawks en el Target Center (Mineápolis).

Randle, de 31 años y figura de Minnesota, tuvo una línea de 18 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

En lo que se convirtió en una norma durante la jornada de este lunes en la NBA, el partido incluyó un enfrentamiento entre Naz Reid y Mo Gueye, ambos expulsados del encuentro.

Los locales dominaron el partido extendiendo la ventaja hasta los 31 puntos, marcando el paso en la pintura 70-42 por medio de Randle y el francés Rudy Gobert.

Los Timberwolves (33-22) se recuperan de una racha de dos derrotas consecutivas en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, a ocho juegos del líder Oklahoma City Thunder.

Harden es clave en triunfo de Cavs sobre Nuggets

James Harden (22) y Donovan Mitchell (32) se combinaron para anotar 54 puntos en la victoria 119-117 de los Cleveland Cavaliers sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena (Denver).

Harden, quien fue traspasado a los Cavs el pasado 3 de febrero, igualó el marcador a 117 con 32 segundos por disputar mientras que Mitchell aseguró la victoria con un par de tiros libres.

Los Cavs, que estuvieron abajo hasta por 11 puntos, lograron mantenerse en el encuentro y le permitieron a sus figuras la oportunidad de ir por el partido en la recta final.

Fue un partido completo para Harden quien sumó a sus 22 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

Por los Nuggets, el serbio Nikola Jokic sumó un triple doble de 22 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y llega a 183, acortando distancias con los 207 de Russell Westbrook en el liderato histórico de la NBA.

Williams marca diferencia para Thunder en Los Ángeles

Un combativo Oklahoma City Thunder se impuso 110-119 sobre Los Ángeles Lakers en el Crypto.com Arena y logra su primera victoria desde la lesión abdominal de Shai Gilgeous-Alexander el 3 de febrero.

Esta vez la responsabilidad cayó en manos de Jalen Williams quien anotó 23 puntos, su última canasta llevó a cinco puntos la ventaja de los visitantes con 52 segundos por jugar.

Los Lakers (32-20), que no contaron con Luka Doncic por segundo partido consecutivo, sufren su novena derrota de la temporada en casa.

Además de estos partidos, este lunes los Golden State Warriors se impusieron 114-113 a los Memphis Grizzlies con una canasta en el último minuto del brasileño Gui Santos para culminar una remontada de 17 puntos en contra.

Los Orlando Magic derrotaron 118-99 a los Milwaukee Bucks y los Portland Trail Blazers superaron 135-118 a los Philadelphia 76ers.

Los New Orleans Pelicans vencieron 120-94 a los Sacramento Kings, en un partido en el que Russell Westbrook alcanzó los 27.000 puntos en la NBA, convirtiéndose en el 14° jugador en lograr esta marca.

Los Brooklyn Nets, del español Jordi Fernández sumaron su segunda victoria seguida imponiéndose 123-115 a los Chicago Bulls, mientras que los Utah Jazz ganaron por 111-115 frente a los Miami Heat pese a volver a sentar a todos sus estrellas en el último cuarto.

