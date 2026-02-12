Básquetbol

NBA: palizas y grandes remontadas en la noche del miércoles; figura se perderá el All Star

Dallas Mavericks anunció este miércoles que el rookie Cooper Flagg sufrió un esguince en la parte media del pie izquierdo y no podrá jugar en el All Star, en el cual iba a participar en el torneo “Rising Stars”.

Flagg, quien se sometió a una resonancia magnética, sufrió la lesión durante el partido que los Mavericks disputaron en Phoenix con victoria de los Suns por 120-111. Disputó más de 35 minutos y anotó 27 puntos.

El número uno del último draft será baja en el partido de este jueves frente a Los Angeles Lakers y para el que hubiese sido, este fin de semana, su primer All Star.

Flagg estaba convocado en el “Team Melo” —capitaneado por Carmelo Anthony— junto a Stephon Castle y Dylan Harper de San Antonio Spurs, y Reed Sheppard de Houston Rockets, entre otros.

Para este año, la NBA organizó un minitorneo llamado “Rising Stars”, que contará con cuatro equipos formados por rookies de primer y segundo año, así como por jugadores de la G League (liga de reserva).

Flagg se ha erigido en pocos meses en el líder de los Mavericks, con un promedio 20,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias por partido, y es el favorito a ser elegido como “rookie del año”.

Noche loca

El puertorriqueño José Alvarado encestó ocho triples este miércoles en el triunfo de New York Knicks en Philadelphia. Detroit Pistons venció a Toronto Raptors para alcanzar su victoria número 40 de la temporada, y Nikola Jokic firmó un nuevo triple-doble contra Memphis Grizzlies.

Los Knicks humillaron a los 76ers por 89-138 en una de las peores derrotas de la historia de la franquicia y la tercera peor en Philadelphia.

Alvarado fue el mejor de los Knicks empezando en el banco y en menos de 19 minutos en cancha. Además de sus 26 puntos con un 61,5% de acierto en triples, el puertorriqueño —oriundo de Brooklyn— robó cinco pelotas, dio cuatro asistencias y atrapó tres rebotes.

El boricua asumió las riendas de los Knicks en una noche en la que su estrella, Jalen Brunson, no estuvo bien, con solo nueve puntos. Además de Alvarado, el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Mikal Bridges aportó 22.

Los Knicks, que llegaron a mandar por 52 puntos, se desquitaron a costa de los 76ers de la dura derrota encajada anoche en el Madison Square Garden, donde cayeron en el tiempo extra ante unos Indiana Pacers en horas bajas.

La 40 de Detroit

Los Pistons vencieron en Toronto por 95-113 para sumar su victoria número 40 de la temporada, convirtiéndose así en el segundo equipo de la liga en alcanzar esa cifra, tras los Oklahoma City Thunder, que ya cuentan con 42 triunfos.

Hace dos temporadas, los Pistons fueron el peor equipo de la liga con un balance de 14-68. Hoy lideran el Este con un cómodo colchón sobre sus perseguidores, Boston Celtics y Knicks.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 27 puntos, nueve asistencias y siete rebotes en un partido que Detroit tuvo que enfrentar sin Jalen Duran ni Isaiah Stewart, sancionados por la trifulca que protagonizaron en Charlotte el lunes.

Jokic engrasa la máquina

Con 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, el serbio consiguió su cuarto triple-doble consecutivo en el triunfo de Denver Nuggets 122-116 frente a los Grizzlies.

Jokic reapareció hace doce días de una lesión —la más grave de su carrera en la NBA— que le tuvo alejado un mes de las pistas. El de anoche fue su triple-doble número 20 esta temporada y el 184 de su carrera en la NBA, a 23 del récord de Russell Westbrook.

Jamal Murray aportó 23 puntos y Tim Hardaway Jr. otros 21 para unos Nuggets que recuperan la tercera plaza en el Oeste con un balance de 33-20.

También este miércoles, Minnesota Timberwolves superó 133-109 a los Portland Trail Blazers con 41 puntos de Julius Randle, mientras que Oklahoma City Thunder derrotó a Phoenix Suns por 109-136 con 28 puntos de Jalen Williams.

Los Cavaliers se impusieron 138-113 a Washington Wizards en el primer partido de James Harden como local en Cleveland; Charlotte Hornets ganó por 110-107 a Atlanta Hawks, y Boston Celtics 124-105 a Chicago Bulls con 26 unidades de Payton Pritchard y 24 de Jaylen Brown.

San Antonio Spurs le ganó a Golden State Warriors por 113-126 tras remontar 16 puntos en el segundo tiempo. De’Aaron Fox anotó 27 puntos y Victor Wembanyama 26 para la sexta victoria seguida de San Antonio, segundos en el Oeste con 38-16.

En el segundo partido de un back-to-back en Houston, tras caer en el primero, Los Angeles Clippers ganaron 102-105 a los Rockets con 19 puntos de Kawhi Leonard solo en el último cuarto.

Bam Adebayo aportó 27 puntos y 14 rebotes en el triunfo de Miami Heat por 111-123 frente a New Orleans Pelicans, mientras que Sacramento Kings igualó su peor racha al encajar la decimocuarta derrota seguida, esta a manos de Utah Jazz por 121-93.

Indiana Pacers remontó 18 puntos para derrotar 110-115 a los Nets en Brooklyn en un duelo de la zona baja del Este, y Milwaukee dio cuenta de Orlando Magic por 108-116 con 34 puntos de Cam Thomas, en su segundo partido con los Bucks.

