NBA: los Cavaliers se impusieron a los Timberwolves y los Celtics cayeron con los Atlanta

Donovan Mitchell selló 36 puntos este sábado y encabezó la victoria de los Cleveland Cavaliers, líderes del Este, en el campo de los Minnesota Timberwolves, en una jornada de la NBA en la que los Boston Celtics, campeones, se estrellaron en casa contra los Atlanta Hawks por segunda vez este año.



WOLVES 117 - CAVALIERS 124



Los Cavs dejaron atrás la última derrota sufrida en el campo de los Oklahoma City Thunder, en un cruce entre primeros del Este y del Oeste, y ganaron a domicilio contra los Wolves con una exhibición de Donovan Mitchell (36 puntos, ocho rebotes y siete asistencias).



La ausencia del alero Evan Mobley por molestias de pantorrilla no impidió a los Wolves obtener su victoria número 35 en una temporada en la que solo cayeron seis veces.



Darius Garland contribuyó en el triunfo con 29 puntos y cinco triples, mientras que Jarrett Allen tuvo una noche poco brillante para sus estándares, con catorce tantos y cuatro rebotes.



Cleveland se repuso tras un comienzo complicado, en el que acumuló once puntos de desventaja, y dio la vuelta al marcador hasta tomar veinte puntos de ventaja al comienzo del cuarto período.



Los Wolves (22-20 en el Oeste) perdieron pese a los 28 puntos de Anthony Edwards y a los 20 puntos (catorce rebotes y nueve asistencias) de Julius Randle.



CELTICS 115 - HAWKS 119



Los Atlanta Hawks ganaron un thriller en la prórroga y se impusieron a domicilio a los Celtics por segunda vez en esta temporada.



Trae Young regresó tras perderse el partido ganado el pasado miércoles en el campo de los Chicago Bulls y fue protagonista de la victoria con un doble de 28 puntos y once asistencias.



Los Celtics desperdiciaron diez puntos de ventaja al comienzo del cuarto período y sucumbieron pese a los 24 puntos, once rebotes y ocho asistencias de Jaylen Brown. Jayson Tatum firmó 23 tantos, ocho rebotes y siete asistencias.



El líder de los Celtics quedó involucrado en una pelea con Onyeka Okongwu durante la prórroga, que también involucró a otros compañeros y se saldó tras pocos segundos.



PISTONS 121 - SUNS 125



Kevin Durant metió 36 puntos, 30 de ellos en la segunda mitad, y Devin Booker logró 35 para dirigir el valioso triunfo de los Suns en el difícil campo de los Pistons.



Durant apenas llevaba seis puntos al descanso, pero fue protagonista de un tercer cuarto espectacular, en el que metió 21 puntos con ocho de once en tiros de campo.



El ex de los Brooklyn Nets y de los Golden State Warriors prosiguió su recital con nueve puntos en el último período y terminó con 36 puntos, siete rebotes, cinco asistencias, dos robos y tres tapones.



PACERS 115 - 76ERS 102



Embiid se perdió su séptimo partido consecutivo por una lesión de rodilla y los 76ers se estrellaron en su visita a los Indiana Pacers. El equipo de Nick Nurse lleva cinco derrotas seguidas.



Paskal Siakam dirigió la victoria de los Pacers con 21 puntos e integró un grupo de seis jugadores con dobles dígitos. El mejor de los 76ers fue Tyrese Maxey con 28 puntos.



WARRIORS 122 - WIZARDS 114



Jordan Poole regresó a San Francisco, en el que jugó de 2019 a 2023, con 38 puntos, pero no pudo evitar la derrota de los Wizards, últimos del Este, contra los Warriors.



Andrew Wiggins metió 31 puntos y capturó once rebotes, y Steph Curry firmó 26 puntos para Golden State, que se asentó en la décima plaza del Oeste, en puestos de postemporada. El alemán Dennis Schroeder aportó veinte puntos para el equipo de Steve Kerr.



Los Wizards llevan nueve derrotas consecutivas y tienen un balance de seis triunfos por 34 derrotas.

