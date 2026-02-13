Básquetbol

NBA: emoción por jugador que debutó tras superar un cáncer y multas a equipos por perder

A tres días de su 22º All Star consecutivo, LeBron James se convirtió este jueves en el jugador más veterano en firmar un triple-doble en la NBA en el triunfo de Los Angeles Lakers por 124-104 ante Dallas Mavericks.

Tras dos derrotas seguidas, los Lakers se rehicieron anoche. LeBron se puso el equipo a la espalda ante la ausencia por lesión de Luka Doncic hasta redondear un formidable triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Aunque los locales tenían la victoria en el bolsillo, James se mantuvo en cancha hasta capturar el rebote que le faltaba a dos minutos para el final. El público angelino se puso de inmediato en pie para ovacionar a su líder, que fue sustituido segundos después por su propio hijo, Bronny James.

Ningún otro jugador de la NBA ha logrado un triple-doble a los 41 años. Hasta ahora, el más veterano en lograrlo era Karl Malone, ícono de Utah Jazz, que en 2003 sumó 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias a los 40 años y 127 días.

Con este triunfo, los Lakers recuperaron la quinta plaza de la Conferencia Oeste, mientras los Mavericks, que tenían la baja de su joven fenómeno Cooper Flagg, son duodécimos del sector y encadenan nueve derrotas seguidas.

Topic debuta tras superar cáncer

Los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, encajaron una derrota ante Milwaukee Bucks por 110-93, que no empañó una alegría mayor por el estreno del joven Nikola Topic.

El base serbio, de 20 años, disputó sus primeros minutos en la NBA tras superar un tratamiento por cáncer testicular. La promesa balcánica fue recibida con una enorme ovación por los aficionados al aparecer en pista hacia el final del primer cuarto.

Topic estuvo en cancha 12 minutos, en los que anotó dos puntos para Oklahoma City, que pagó las bajas de sus figuras Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams.

Nikola Topic fue drafteado en 2024.



Sufrió una grave lesión de ligamento anterior cruzado en su rodilla izquierda y superó un cáncer testicular.



???? Hoy, todos en pie, ha debutado en la NBA. pic.twitter.com/4GpD2ejhgU — NBASpain (@NBAspain) February 13, 2026

Elegido en el número 12 del Draft de 2024, el serbio fue baja durante toda su primera temporada con Oklahoma City por una lesión grave de rodilla.

Los Thunder confiaban en contar con él desde el inicio de esta campaña, pero en octubre dieron a conocer que Topic se encontraba en tratamiento de quimioterapia por un cáncer testicular, del que esperaban que se recuperara completamente.

Tanto Gilgeous-Alexander, actual MVP, como Giannis Antetokounmpo, líder de Milwaukee, estuvieron ausentes por lesiones que los apartarán también del All Star. El griego será sustituido por De’Aaron Fox, jugador de San Antonio Spurs.

Más acción y multas

La escueta jornada del jueves se completó con el triunfo de Portland Trail Blazers por cifras de 135-119 en la cancha de Utah Jazz, con 31 puntos del veterano Jrue Holiday.

Utah está 13° en el Oeste con un récord de 18 victorias y 38 derrotas y este jueves recibió una mala noticia: multa de US$ 500.000.

La NBA impuso multas de 500.000 dólares a Utah Jazz y de 100.000 a Indiana Pacers por la gestión de sus alineaciones, en una práctica conocida como tanking, según informó la propia liga.

Los Jazz fueron sancionados por sus decisiones en los encuentros ante los Orlando Magic del 7 de febrero y Miami Heat dos días después.

“Durante esos encuentros, los Jazz retiraron antes del inicio del último cuarto a dos de sus principales jugadores, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., y no los volvieron a poner en el partido, pese a que ambos estaban en condiciones de seguir jugando y el resultado aún no estaba decidido”, explicó la liga en un comunicado.

Los Magic remontaron una desventaja de 17 puntos para imponerse por 120-117 en el último suspiro. Ante los Heat, fueron los Jazz quienes se llevaron el partido por 111-115.

En el caso de los Pacers (15-40), la sanción obedece a no haber alineado a su jugador franquicia, Pascal Siakam ni a otros dos titulares, Aaron Nesmith y Andrew Nembhard, en el partido del 3 de febrero que perdieron ante Utah.

“Podrían haber jugado conforme al estándar médico establecido”, apuntó la NBA, que abrió una investigación que incluyó un examen médico independiente.

El tanking es la práctica de alinear equipos poco competitivos de manera intencionada con el objetivo de perder para obtener mejores posiciones para el próximo draft, aprovechando las reglas de la liga que benefician a los equipos con peores resultados.

“Un comportamiento evidente como este, que prioriza la posición en el draft por encima de ganar partidos, socava los fundamentos de la competencia en la NBA y responderemos en consecuencia ante cualquier acción futura que comprometa la integridad de nuestros encuentros”, afirmó el comisionado de la liga, Adam Silver.

“Además, estamos trabajando con el Comité de Competición y la Junta de Gobernadores para implementar medidas adicionales que erradiquen este tipo de conductas”, concluyó.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/0JFQpOnOmF — NBA Communications (@NBAPR) February 13, 2026

